徐旭東：5G基地台建置超預期 年底拚8000座

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東今 (8) 日表示，5G 基地台建置數量已超越既定目標 6000 座，力拚年底上看 8000 座，且持續推動 5G 服務，明年將有「新計畫」。

遠傳今年加速 5G 基地台建置計畫，預計年底前基地台數量達 4000 座，5G 覆蓋率將達全台一半人口，讓用戶享有 4G+5G 全網體驗，目標 5 年建置 6000 座基站。

徐旭東指出，目前 5G 基地台建置順利，且已超過原設定目標，年底基地台數量將上修，力拚達 8000 座。

遠傳今年資本支出約 102 億元，年增 65%，5G 比重約 6 成、逾 60 億元，預期 3 年總金額將達 200-300 億元，徐旭東說，以目前的資本支出，足以完成建置 5G 基地台，另外，雖然基地台數量、涵蓋率、資本支出等對 5G 發展相當重要，但更重要的是 5G 應用服務。

徐旭東指出，明年會有新的 5G 應用服務計畫，待時機成熟後，會再對外公布。

至於明年全球景氣看法，徐旭東表示，新冠肺炎疫情仍是影響經濟發展重要因子，目前全球都在等待新冠疫苗上市，若開發時程拉長、疫情未趨緩，對全球景氣仍有一定影響；台灣則受到疫情影響小，明年景氣樂觀看待。