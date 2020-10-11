看準5G帶動車聯網應用 電信三雄大比拚

台灣啟動 5G 網路服務後，車聯網被視為智慧城市發展重要基礎，也是 5G 應用領頭羊，電信三雄紛紛搶攻車聯網應用，中華電 (2412-TW) 攜手旗下子公司勤崴國際 (6516-TW)，在桃園虎頭山打造 5G 車聯網場域；遠傳 (4904-TW) 與北市府合作的自駕巴士近期在信義區開放試乘；台灣大 (3045-TW) 則與台塑 (1301-TW) 集團合作。

從網路應用發展來看，3G、4G 技術注重與人相關的娛樂、安全體驗，如車用娛樂系統、車載資通訊系統等；進入 5G 時代，則開始與 AI、IoT 結合，著重「人車路」發展，包括自動駕駛、自動假使共享乘車、車輛間相互通訊、交通號誌資訊相互傳輸等。

據研調機構指出，2024 年全球車聯網產業規模將突破 450 億美元 (約新台幣 1.3 兆元)，車聯網注重行車安全，一旦傳遞影像訊號或即時路況發生延遲，可能導致嚴重行車事故，因此，5G 網路訊號加上可同步處理多元訊息平台，有助車聯網發展。

再者，車連網、自駕車扮演 5G 垂直應用的領頭羊，且隨著民眾持續體驗車連網後，會再延伸出不同類型的商業模式，有助業者 B2B 業績成長。

中華電攜手旗下小金雞勤崴國際，在桃園虎頭山創新園區打造 5G 垂直場域，將 5G 與 C-V2X(Cellular vehicle-to-everything) 通訊結合，作為自駕車的測試垂直場域。

其中，勤崴國際開發的自駕車，取得全台首張可營運自駕試車牌；中華電則具有整合 5G 與 C-V2X 路側設備的車聯網團隊，在園區提供 5G 網路及 5G NR 基地台、邊緣運算等企業專網服務。

遠傳則是與台北市政府、台灣智慧駕駛合作，打造北市首部 5G 自駕巴士，行駛路線為全國最長、貫穿北市中正、大安、信義區，來回雙向約 13.7 公里，同時象徵落實 5G 垂直場域應用。

由遠傳在信義路線覆蓋 5G 訊號，設置 25 個 5G 基站，導入 V2X 應用、車內影像分析，可即時偵測行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，將訊號傳送至自駕巴士，讓車輛做出適當的行駛反應；台灣智慧駕駛公司則負責研發車輛硬體、建置自動駕駛系統及智慧路口等。

台灣大與台塑旗下台塑汽車貨運合作，打造 5G 自駕車產業生態系，由台灣大負責 5G 訊號及車聯網維運服務，台塑提供貨運車輛，將在長庚養生文化村作為試行場域，創國內電信、貨車運輸產業跨領域的首例。