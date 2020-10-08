日本8月國際收支經常帳年減1.5% 優於市場預期

日本財務省週四 (8 日) 公布 2020 年 8 月的國際收支經常帳 (初值)，報 2 兆 1028 億日圓的盈餘，年減 1.5%，優於《路透社》事前整理出的民間調查機構的預測中位數 1 兆 9837 億日圓盈餘。由於服務收支的虧損幅度增加，盈餘幅度較去年同期縮小 323 億日圓。

日本 8 月份的貿易、服務收支報 966 億日圓盈餘。由於貿易收支的盈餘幅度拉大，較去年同期高出 677 億日圓 (年增 233.9%)。

貿易收支報 4132 億日圓盈餘。由於進口額的減少超越出口額的減少，盈餘幅度較去年同期高出 3828 億日圓 (年增 1260.1%)。在 8 月份貿易收支的詳細數據方面，出口額報 5 兆 1247 億日圓、年減 15.5% 或 9425 億日圓，進口額報 4 兆 7115 億日圓、年減 22% 或 1 兆 3252 億日圓。

日本 2020 年 8 月國際收支狀況 (初值) (圖片來源：日本財務省)

根據日本財務省說法，該國出口連續 6 個月出現減少，進口連續 16 個月出現減少。

而在另一方面，服務收支由於國外觀光客的人數持續減少的緣故，虧損額達到 3166 億日圓，虧損幅度較去年同期的 15 億日圓虧損出現進一步的擴大。

初次所得收支報 2 兆 2487 億日圓盈餘，盈餘幅度較去年同期減少 1.9% 或 429 億日圓。證券投資收益的盈餘幅度縮小帶來影響。

二次所得收支報 2425 億日圓虧損。(去年同期報 1855 億日圓虧損)