疫情持續延燒 小摩CEO：距離生活恢復正常還有很長的路要走

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，至今仍尚未出現有效的疫苗，小摩 (JPMorgan) 執行長 Jamie Dimon 預期，直到 2021 年夏季之前，生活可能都無法回歸正常狀態。

Dimon 表示，一直要到 2021 年夏季，人們的生活才可能會恢復正常。「我們將不得不忍受這一點」Dimon 說道。他也指出，由於地方政府法規、缺乏疫苗和員工個人情況等因素影響，離該公司旗下員工全部重回辦公室還需要很長的時間，目前所計畫的辦公室使用率僅為 15% 至 25%。

Dimon 認為，銀行有必要開始恢復到年初時的運作狀況，如果停擺持續更長時間，經濟和社會將遭受長期損害。不過，他也表示，在家辦公已經成為新的常態，即使在疫情之後，該公司也將有多達 40% 的員工在家辦公。

大摩 (Morgan Stanley) 經濟學家 Ellen Zentner 與 Michael Zezas 在先前也表示，如果美國國會在新一波紓困法案的談判上沒有新的突破，則美國經濟很可能在 2021 年第四季以前都無法回復到疫情前的水平，較有新的刺激方案的情況下推遲兩季。如果美政府推出較小規模刺激方案，則經濟學家估計，經濟復甦將會推遲一季。

報告中也表示，如果美國國會沒能通過第二輪的紓困法案，那麼財政損失將會是可觀的。儘管目前美國經濟擁有強大的潛在動能，可能帶動經濟活動持續一段時間，但最終復甦的步伐將會放緩。

根據先前美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。