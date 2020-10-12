iPhone新機拍攝再升級 傳導入Sensor-Shift技術

於 10 月 14 日發布。消息人士透露 iPhone 12 系列高階機型的主鏡頭將採用 Sensor-Shift 技術，以取代目前的 OIS 光學防手震。這項技術的運作軌跡是主鏡頭在拍攝時，移動的是感測器而非鏡頭，因此能提升鏡頭動能捕捉效果。

消息人士指出所有 iPhone 12 機型都可透過軟體加強改善 iPhone 12 數位變焦的能力，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 也將受惠於新一代的光學變焦技術。

此外，高階機種可能還會搭載近距離拍攝的「微距攝影」功能，在 Pro 機型上的超大鏡頭光圈也有機會能夠更貼近拍攝主體，而超大鏡頭的光圈將會有高達 35% 效能的提升，以改善低光性能。

(圖片: AFP)

Sensor-Shift 技術指的就是感測器偏移技術，是一種取代 OIS 光學防手震的新一代攝影穩定技術。報導指稱，透過 Sensor-Shift 取代原本鏡頭模組，可提高成片效率，同時減少晃動，對於夜景、捕捉瞬間影像等場景將有莫大助益。

蘋果之前已經宣布將在台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 點舉行新品發表會，市場一致預計蘋果將帶來 iPhone 12 系列新品，包含 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款機型。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首度支持 5G。