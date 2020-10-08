爆料達人：蘋果高階耳機上市時間可能拖至11月初

外界看好蘋果 (AAPL-US) 即將推出頭戴式耳機 AirPods Studio，不過根據爆料達人 Jon Prosser 透露，這款高階耳機要到 10 月 20 日才能量產「完成」，到月底或下月初才會開始發貨。

Prosser 引述熟悉人士的話表示：「我想他們還是可以在 10 月 13 日的活動上宣布，並在本月底或下個月初開始發貨。」

Prosser 說，量產將在 10 月 20 日之前「完成」，但並未詳述「完成」代表的具體細節。《Apple Insider》報導認為，這應該指的是在公開發布前，儲備的最初一批設備。

蘋果將於 13 日開啟線上發表會，外界預估，這次發表會的重點是下一代 iPhone 12 系列機型發表，Prosser 指出，AirPods Studio 也有望首度亮相。

但蘋果仍有其他選擇。Prosser 在後續推文表示，蘋果還可能在本月底的新聞稿，或 11 月的活動中，直接推出這一產品。

在此之前，蘋果悄悄停止第三方耳機銷售，預示公司正加足馬力拓展音訊領域，促銷自家耳機相關產品。蘋果之前在 2014 年，就在 Apple Watch 發布後，停止銷售 Fitbit 可穿戴設備。

依據傳聞，AirPods Studio 耳機有望擁有降噪技術，通過 U1 晶片，達成方位感知以及優質的聲音重現。