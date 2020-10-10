雲端通訊正夯 Zoom今年漲逾600% 瑞穗：仍然該買！

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 今年股價驚人暴漲 600% 以上，或許是新冠疫情肆虐期間最發光發亮的企業。

由於疫情期間，各企業轉用在家上班或遠程工作的方式運作，Zoom 視訊會議業務獲得巨大成長，最近一季營收驚人成長 355%。這也讓 Zoom 成為當前市場上最昂貴的股票之一，其交易價格約本財年預估獲利的 200 倍，以及約本財年營收的 60 倍。

儘管如此，瑞穗證券分析師 Siti Panigrahi 週五仍給予 Zoom 股票「買進」評級，目標價 550 美元。zoom 週五上漲 13.86 美元或 2.90%，收 492.41 美元。

Panigrahi 對 Zoom 的看法是他更廣泛的統一雲端通信 (UCaaS) 的分析其中一部分，他也給予 RingCentral (RNG-US) 買進評級、目標價 350 美元；8x8 (EGHT-US) 為中立評級、目標價 17 美元。RingCentral 週五上漲 2.16% 至 287.41 美元、8x8 上漲 1.48% 至 16.49 美元。

「我們認為，新冠疫情提供了大眾採用雲端通訊的主要動力，當前『在家工作』的環境正演變成『隨處工作』的動力，從而可用雲端通訊 / 協作工具不斷替換掉不夠靈活的舊時本地解決方案。」

他認為，Zoom 可持續實現超額營收成長，其理由是 Zoom 作為市場領導者，其全球辨識度、交叉銷售機會，以及在不斷成長且滲透率低的長尾市場中的定位。

Panigrahi 認為 Zoom 可以擴大市佔以及每位顧客帶來的營收，同時也能在新領域中獲得更多進展，例如 Zoom Phone、Zoom Rooms 和 Zoom from Home。他估計 2021 年 1 月止的會計年度營收成長 326%，接著 2022 財年成長 63%，均遠高於華爾街共識。

RingCentral 今年也表現出色，迄今股價約上漲 67%，Panigrahi 認為該公司在 UCaaS 市場具有領導地位，加上市場趨勢強勁、新冠疫情帶來的助力，以及該公司積極的合作夥伴策略 (例如近期與 Avaya、Atos、 Alcatel-Lucent 和其他公司達成分銷協議) 可推動更多上漲空間。

他估計，RingCentral 那些協議可讓用戶增加 2000 萬人，以及 2021 年至 2025 年期間的營收增至 70 億美元，相比之下今年營收估計 11 億美元。

至於 8x8，Panigrahi 認為該公司同樣受益於新冠疫情，「因其協助員工在遠端環境下溝通的解決方案」正是疫情期間所需。但他認為，由於 8x8 對中小企業的曝險較高，加上 RingCentral 與其他新興廠商的競爭增加，「仍是近期的隱憂」。