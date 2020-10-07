巴克萊：實質利率走升 與美股9月拋售潮相關

帶領美股自 3 月低點強彈的科技股，今年 9 月賣壓湧現，引爆近 10 年來最慘的美股拋售潮，巴克萊財富公司 (Barclays Wealth) 投資長 Will Hobbs 認為，潛在關鍵因素可能在於實質利率走揚。

在科技股拖累下，美股在今年 9 月陷入震盪，其中，科技股含金量高的那斯達克 100 指數跌勢兇猛，達到 5％以上，標普 500 指數則跌近 4％，多數波動由亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 以及特斯拉 (TSLA-US) 等科技巨頭所驅動。

Hobbs 認為，造成科技股跌勢的一個潛在原因可能為實質利率。

他指出：「解釋當前市場脈絡的其中一個原理在於實質利率，思考一下部分科技巨頭的市場估值，觀察他們的現金流形態，你會發現它們有點像長期債券，在某種程度上，投資人可以預測它們的現金流，就像年金那樣。」

Hobbs 認為，科技成長股之所以熱門，很大程度上是因為它們產生大量穩定的現金流，且相較於同行，它們更能夠以更快的速度提升營收和獲利，而導致上述情況發生的一個關鍵原因在於，近年來實質利率不斷穩健下滑。

美國十年期公債實質殖利率 (圖：FRED)

儘管目前尚未出現實質利率持續增長的條件，但 Hobbs 認為，鑑於各國央行催生的的政策環境，不應排除任何升息的可能性。

「長期以來，投資人對於投資科技業相當著迷，他們往往相信市場存在一套低買高賣、穩賺不賠的投資策略，就像投資聖杯 (Holy Grail of investing)，從某種意義上說，市場已兌現這項諾言，尤其是一些科技巨頭，它們正受惠於疫情重塑的商業模式，並從經濟或結構上獲益。」

然而，考慮到歷史上從未發生當前景況，Hobbs 警告，投資人不應試圖從近期的模式去推斷未來的市場走勢。