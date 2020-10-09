美國再制裁伊朗18家銀行 幾乎切斷國際金融聯繫

美國政府週四 (7 日) 宣布將 18 家伊朗主要銀行列入制裁黑名單，幾乎斷絕伊朗銀行與全球金融體系的聯繫，盼藉此杜絕伊朗政府非法金援恐怖活動，並限制核計劃進行。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，為阻止伊朗銀行非法取得美元，將對 18 家主要伊朗銀行實施制裁，並強調將持續採取制裁手段，直到伊朗停止支持恐怖份子活動並結束核計劃。

值得注意的是，本次制裁還針對與上述銀行往來業務的海外公司，財政部表示，將給予海外公司 45 天的緩衝時間，終結與伊朗銀行往來，否則將面臨二度制裁。

在美國財政部宣布最新行動後，包含央行在內，伊朗多數金融機構均已受美國制裁。《彭博》報導指出，此舉基本上已使伊朗脫離全球金融體系。

聲明發布後，伊朗外交部長 Javad Zarif 推文譴責美方行動，稱美國試圖在疫情危機之際，封阻伊朗購買食物、藥品的僅存管道。

反對美國制裁行動的人士警告，此舉恐加劇伊朗政府向該國提供人道主義救援行動的困難。

《彭博》引述知情人士報導稱，華府有兩項主要目標，分別為關閉剩下的金融窗口，斷絕伊朗政權的收入來源，以及防止民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 勝選後重新參與伊朗核協議。