台積電法說本周登場 聚焦全年營收展望是否再上調

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (15 日) 召開法說，除第四季與明年營運與產業展望外，市場將關注是否再上修資本支出及全年營收成長預估、對 8 吋市況展望、對明年 5G 手機滲透率的預估、3 奈米等先進製程產能規劃，及在華為禁令下，潛在的供應鏈調整是否會導致重複下單風險升高。

台積電第三季受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，7 奈米、5 奈米動能需強，財測原預估營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%。以 1 美元兌換新台幣 29.5 元計算，第三季新台幣營收估約 3304 至 3392.5 億元。

不過，在趕工出貨華為，及大客戶積極投片下，台積電第三季營收大幅優於財測預期，達到 3564.26 億元，季增 14.7%，年增 21.65%，改寫去年第四季寫下的單季新高紀錄。前三季營收 9777.22 億元，寫下年增近 3 成的好成績。

外資估，台積電第三季每股純益將落在 4.65-4.8 元間，可望延續上季強勁動能，再改寫單季純益、每股純益新高。

外資預期，除 iPhone 新機銷售強勁，台積電還可受惠內含半導體成長，將是 iPhone 新機最大受惠者，雖然第四季起沒有華為營收挹注，但在蘋果 5 奈米處理器需求暢旺帶動下，台積電第四季營收可望季增 8% 至 10%，表現將優於市場預期的持平水準。

台積電今年以來二度上修資本支出至 160-170 億美元，法人指出，台積電對第四季資本支出有 52.7 億美元，全年共超過 243 億美元，遠高於今年的目標 170 億美元，三度上修資本支出機會大，總金額上看 200 億美元。

另一方面，在華為禁令生效下，台積電在未取得許可下，9 月中旬後無法再出貨華為，對於大國間角力帶來的限制，台積電董事長劉德音日前在股東會上表示，會找出方法，一一化解限制，意即其他手機廠採用台積電製程生產晶片，在手機廠市占率此消彼長下，等待限制所帶來的市場改變，再取得平衡。

在此次法說會上，市場也將關注面對華為禁令，台積電的產線如何調整，及潛在的供應鏈調整，是否會導致重複下單與庫存風險升高。