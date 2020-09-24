川普：若FDA提COVID-19疫苗新標準 白宮可能否決

美國總統川普週三 (23 日) 表示，他可能會也可能不會批准，任何新的、更嚴格的 FDA 緊急授權 COVID-19 疫苗標準，並表示，這種提議似乎具有政治意義。

美國食品藥品管理局 (FDA) 預計很快將發布，有關新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗緊急使用授權標準的最終規定。最近幾週，監管機構和藥廠均強調，疫苗投放市場的決定將以科學為準，而非政治。

早前《華盛頓郵報》報導，醫療與公衛專家愈來愈擔心，川普政府可能干預批准疫苗的程序，FDA 將發布提高透明度和公眾信任的指南。

週三記者會上，被問及 FDA 是否在考慮更嚴格的授權標準時，川普表示「這聽起來像是政治舉動」，暗示如果白宮認為 FDA 過於嚴格，白宮可以出手干預。

川普說：「這必須得到白宮批准，我們可能批准也可能不批准。」

川普先前一再強調，COVID-19 疫苗可能在 11 月 3 日總統大選之前準備好分發。

川普在 11 月大選前的民調落後於民主黨候選人拜登。調查顯示，多數美國民眾不贊成川普的疫情處理方式。

川普表示，美國擁有輝瑞 (Pfizer)、Johnson & Johnson、Moderna，這些偉大的公司，他對這些公司有極大的信任，他們提出疫苗時，已經完成了測試及其他所有工作。