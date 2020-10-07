川普扭轉民調看彭斯？美國史上最重要副總統辯論將登場

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 將於美國當地時間 7 日晚間 9 點 (台灣 8 日上午 9 點)，和民主黨副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 面對面辯論，由於美國總統川普確診、外界無法掌握他的健康狀況，兩人唯一一場辯論會吸引前所未見的關注。彭斯將設法捍衛防疫表現，為民調落後的川普陣營爭取支持，賀錦麗如何描繪拜登陣營的對中國立場也令人好奇。

11 月 3 日選舉剩下不到一個月，專家表示，副手辯論可能是川普尋求連任之路的轉捩點。民主黨總統候選人拜登支持率持續領先川普，儘管誰也說不準 2016 年民調失準的情形會否重演。

曾在川普政府任職的 Renaissance Macro Researc 政策主管 Steve Pavlick 說，川普在 2016 年競選的第一場辯論表現也不理想，幸好彭斯在副總統辯論對決民主黨的凱恩 (Tim Kaine) 略占上風。「川普想重整旗鼓，彭斯必須在辯論會上有亮麗的表現，他在 2016 年辦到了，但這次能否複製當年的成功，彭斯承受很高的風險。」

華府智庫布魯金斯研究所研究員 John Hudak 說，這將是副總統辯論會舉行 40 年來最重要的一場，因為川普確診讓人注意到，假如總統病重，副總統是第一順位繼任人選。川普和民主黨的拜登是美國世上最高齡的總統候選人，兩人分別是 74 歲和 77 歲，以年紀來說屬於新冠肺炎高危險群。

這場在猶他州鹽湖城舉行的辯論為時 90 分，主持人為今日美國報 (USA Today) 華盛頓分社社長佩吉 (Susan Page)，出於防疫考量，兩人將相隔 12 英呎 (3.7 公尺)，並架設透明隔板。美國疾病管制預防中心 (CDC) 表示，由於彭斯未和川普在內的白宮染疫人士有密切接觸，參加辯論是安全的。不過彭斯陣營說，彭斯希望不設置透明隔板。

哈德遜研究所亞太安全主席 Patrick Cronin 認為，賀錦麗將有大好機會展現自己的智慧和堅強，而彭斯為了尋求團結美國士氣，會展現同理心，或許採取稍微謙卑的姿態。

Cronin 說：「彭斯和賀錦麗必須讓選民和全世界相信，若有必要他們隨時準備好繼任，兩人對海內外各種議題的回應值得關注。」

對中政策

彭斯被視為川普團隊的中國鷹派人士，2018 年 10 月曾在哈德遜研究所發表強硬的反中演說，且展現在國務卿龐培奧 (Mike Pompeo) 對中強硬的立場上。

Cronin 預測，彭斯可能細數川普政府的對中政策，把拜登與賀錦麗描繪成對中國軟弱的陣營；賀錦麗若想反擊，可以強調美國應該制定明確可達致的目標、以鼓勵盟友取代恫嚇，避免最終爆發戰爭的極端情況出現。

美國外交關係協會 (CFR) 研究員 Edward Alden 說，最大的疑問是拜登陣營在美中關係上，如何與川普陣營區隔。「兩方差異極小，兩黨在許多面向日益凝聚抗中共識」。