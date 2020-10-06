【群益投顧】大盤跳空越過月、季線；綠電概念股全面強漲

一、盤勢分析

昨 (5) 日台股在秋節連假結束後，早盤一度追隨亞洲盤美股期指走高而衝高，但遭遇月、季線反壓後，便明顯受阻拉回；今 (6) 日在昨日美股收盤強漲帶動下，大盤指數跳空開高、越過季線反壓震盪走高，盤中最高上漲近 160 點、來到 12706 點。盤面焦點部分，今日盤面以政策偏多、太陽能為主的綠電概念相關個股表現最為強勢；太陽能股元晶 (6443)、風電概念的上緯投控(3708) 等攻上漲停，太陽能股茂迪 (6244)、達能(3686)、國碩(2406) 等盤中逼近漲停，風電概念的世紀鋼 (9958) 盤中一度大漲逾 7%。

二、盤勢預估

太陽能股是 8 月指數陷入大區間盤整以來，最為強勢的族群；個別太陽能廠第二季有令市場驚艷的營運表現，應是股價強彈的因素之一，只是市場對產業中長期展望仍存疑慮，這樣的對應表現，折射出階段二大盤面特色，其一是中大型陷入多空爭戰，盤面氛圍偏投機；其二是，相關 (太陽能股) 行情，部分因素可能是相對指數處歷史高點，而其股價處歷史相對低檔的個股股價自救作價行情；如果是這樣，則意味著股價基期墊高後，未來將又面臨另一波修正風險，因此，相關公司 3Q 的營運狀況，將提供市場進一步解讀指引，市場寄望政府訂出的 2025 年綠能發電佔比兩成目標，規劃太陽能長期目標要在 2025 年達成 20GW 發電量，以及台積電提前布局綠電等，能讓太陽能產業擺脫”慘”業窘境。然而，建議仍需謹慎觀察相關個股 3Q 營運狀況，除非產業、個股營運有明顯轉機，否則在基期、評價墊高後，股價後續面臨修正的風險將隨之轉增，階段在逐強之餘，宜善設停損停利應對。受惠電站案場持續開工，安裝太陽能模組板的需求大增，模組出貨暢旺，茂迪 (6244) 第二季營收 10.21 億元，較第一季成長 37%，毛利率更從第一季轉正至 2% 後，第二季毛利率進一步攀升至 16%、創近 10 年來新高，稅後淨利 1.83 億元，每股盈餘達 0.51 元，單季轉虧為盈。同樣受惠政府積極推動綠能政策，太陽能電廠市場自 5 月起營運逐步回升，帶動太陽能模組需求強勁，太陽能廠元晶 (6443) 在產能提升、擴大經濟規模下，第二季毛利率攀高至 11.4%，單季亦轉虧為盈，每股純益 0.15 元，擺脫連續 4 季虧損窘境。上緯投控(3708)8 月下旬~ 9 月初出現一波強急漲行情後陷入整理，今日再度轉強攻上漲停；上緯的碳纖維複合材料及風電材料開始出貨放量，8 月營收突破 10 億元、創新高，自結稅前盈餘 1.19 億元，年增逾 3 倍，稅後盈餘 1.03 億元，年增近 5 倍，EPS1.12 元；上緯碳纖維拉擠碳板打進風機製造商 MHIVestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，碳纖維預浸布也已出貨大陸風機龍頭金風。

三、強勢股

電子：

矽力 - KY(6415)、元晶 (6443)、一詮 (2486)、淳安 (6283)

非電子：

亞洲藏壽司 (2754)、上緯投控 (3708)、台橡 (2103)、欣陸 (3703)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據