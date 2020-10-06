〈台股盤後〉電子族群回神 漲百點收復月線、季線站上12700點

美國總統川普出院激勵美股收紅，也帶動今 (6) 日亞股普遍走揚，台股也在電子、太陽能族群回神領軍下，大漲逾百點，終場加權指數大漲 155.95 點或 1.24%，收在 12704.23 點，站上 12700 點整數關卡，收復月線、季線，成交量回到 1635.06 億元。

觀察權值股表現，台積電領軍上漲近 1%，收復月線、也重返所有均線之上，鴻海以小漲作收，大立光則受 9 月營收低迷影響，下跌逾 2%，其他權值股，包含聯發科、台塑四寶、金融族群個股皆站穩盤上。

盤面上焦點族群，股后矽力 - KY 受惠博通、高通電源管理晶片出貨受阻利多激勵下，盤中開高走高，終場亮燈漲停，站上 2000 元大關，整體高價股走勢也相對大盤強勢，信驊、昇佳電子接漲逾半根停板，譜瑞 - KY、旭準、鈊象、緯穎等表現也不俗。

太陽能族群今也重啟漲勢，元晶直奔漲停，帶動同族群茂迪、達能、國碩漲幅皆超過 5%，安集、聯合再生、太極、碩禾同樣在盤上表現；離岸風電族群中，上緯投控也攻上漲停，世紀鋼、新光鋼、永冠 - KY、華新漲幅也超過 3%。

面板族群則受惠供不應求狀況延續、價格持穩，友達漲逾 4%、群創、彩晶、凌巨等各股表現也不俗。

弱勢族群方面，TDR (台灣存託憑證) 在證交所宣布對祭出管制措施後，連日走跌，今包含泰聚亨 - DR、精熙 - DR、晨訊科 - DR、泰金寶 - DR 等 10 檔個股仍遭打入跌停。

台股今在美股報喜、市場信心回溫下，收復月線、季線雙關卡，但觀察匯市方面，新台幣持續走升，今更一度突破 28.8 元大關，創下 2011 年 8 月以來新高，恐不利以出口為主的電子製造商，法人表示，隨川普出院，市場氣氛轉趨樂觀，但後續仍有美國總統大選、美中關係、疫情等不確定因素須留意。