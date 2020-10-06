IMF：成員國應投資基礎建設 以推動疫情後經濟成長

國際貨幣基金組織 (IMF) 呼籲表示，各成員國政府應抓住低利率的機會增加對基礎建設的投資，以推動從經濟從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊中復甦，並朝向綠色能源轉型。

IMF 在財政監測報告中表示，有研究顯示，對於公共基礎基礎建設的投資，包括在醫療保健系統、數位基礎設施和應對氣候變遷方面的投資，可以在 2 年內使經濟成長並實現超過二倍的回報。

IMF 也表示，若發達和發展中經濟體將公共投資增加至 GDP 的 1%，將能使其 GDP 增長 2.7%，並帶來 700 萬個就業機會，而考慮到間接的宏觀經濟影響，總體將創造 2000 萬至 3300 萬個就業機會。

IMF 財政事務部主任 Vitor Gaspar 表示：「即便是在疫情爆發前，全球投資也已經疲軟了十多年，就算是部分發達經濟體的道路和橋樑早已破敗，而且大多數新興和發展中經濟體對運輸、乾淨用水、環境衛生等方面的基礎設施需求巨大。」

Gaspar 也補充表示，儘管 IMF 經常警告發展中國家，很可能將債務激增的問題，但是全球低利率環境也預示著投資時機已經成熟。

新冠肺炎疫情如今已經造成全球超過一百萬人死亡，IMF 估計，到 2021 年底，這場疫情危機的總成本將達到 12 兆美元，低收入國家更是需要持續性的支持。IMF 至今已向包括 47 個低收入國家在內的 75 個國家提供了緊急資金，並表示願意為更多的中低收入國家提供進一步的支持。

IMF 領導人表示，除了支持工人和企業，以及為遏制全球款化和扭轉日益嚴重的不平等現象而進行的投資外，各國政府還需要在國際上進行合作，以終結這場嚴重的疫情危機。