IMF：2019年美元被高估11% 樂見一定程度貶值

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (4 日) 表示，在 2019 年，美元被高估了約 11%，但預計美國政府公債的需求仍會保持強勁。

IMF 經濟學家 Martin Kaufman 與 Daniel Leigh 在最新報告中，討論全球的失衡情況，並且認為，去年有全球 40% 的國家經常帳的赤字或盈餘都「過度」，其中，美國的赤字過高，而德國的盈餘過大。

關於美元的部分，IMF 指出，2019 年美元實質匯率升值 2.8%，但被過份高估。

今年由於新冠肺炎 (COVID-19) 危機，美元最初做為避險貨幣升值，但隨著美元近來急貶，也引發此一趨勢利弊的討論。

根據 FactSet 數據，美元指數在 7 月下挫 4.2%，創自 2010 年 9 月以來最大單月跌幅。對 IMF 來說，他們樂見美元一定程度下跌。

IMF 這份報告審查了成員國的外部帳戶，並指出，疫情爆發後美國的債務水準近幾個月不斷膨脹，預計將被民間儲蓄增加所抵消。

報告認為，鑑於美元作為全球儲備貨幣的主導地位，外國對美國債務的偏好，僅見到「適度」下降風險。美國應會努力在未來 2-3 年內，減少外部經常帳戶赤字。

IMF 指出，2019 年，全球經常帳戶餘額占全球 GDP 的比重下降 0.2 個百分點，至 2.9%。