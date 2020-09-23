〈房產〉8月五大銀行新承做房貸創今年新高 利率連3月維持次低水位

台灣央行今 (23) 日公布 8 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 574.9 億元，月增 27.37 億元，創今年新高，房貸利率則連續 3 個月維持在 1.359% 的歷史次低水平。

央行說明，購屋貸款增加主要反映部分銀行整批分戶貸款增加，而利率已處在相對低點，加上各銀行針對自住客積極推優惠房貸專案，利率相去不遠，近來均維持在 1.35-1.36% 左右。

被問及未來房貸利率怎麼走，央行認為，銀行為爭取優質客戶，競爭激烈會有一些促銷專案推出，暗示房貸利率將持續維持在偏低水準。

另外，央行統計，8 月青年安心成家購屋優惠貸款專案占比約 9.4%，金額約 54.1 億元，低於上月的 61.2 億元、占比 11.2%。

央行表示，六都 8 月的移轉棟數達 21686 棟，月減 8%，年增 25%，反映房市較去年相對熱絡；其中，台北市為 2477 棟，月減 14%、年增 17%，新北市則是 5694 棟，月減 7%、年增 22%，桃園市為 4178 棟，月減 9%、年增 28%，台中市 4136 棟，月增 2%、年增 24%，台南市 1982 棟，月減 12%、年增 23%，而高雄市交易量 3219 棟，月減 11%、年增 33%。

房仲業者認為，今年前 7 月全國的買賣移轉棟數仍落後去年 1847 棟，但 8 月光六都就年成長超過 4200 棟，全年移轉棟數可望超過去年的 30 萬棟，挑戰近 6 年交易量新高。

整體來看，8 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.272%，較上月下滑 0.003 個百分點，反映週轉金貸款利率微降；若不含國庫借款，則 8 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.283%，月減 0.005 個百分點。