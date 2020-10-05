太景-KY流感新藥向美遞交臨床許可申請 搶全球千億元商機

太景 - KY(4157-TW) 宣布，旗下流感抗病毒新藥 TG-1000，向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 遞交臨床試驗許可申請 (IND)，最快一個月內可通過審查，太景將搶攻全球 50.3 億美元 (約新台幣 1400 億元) 流感市場。

太景表示，TG-1000 在中國進行臨床一期試驗時，同步準備美國 IND 資料，此外，美國臨床試驗許可申請為默示許可制，自 FDA 受理申請的 30 天內，若未收到 FDA 任何回覆，即為審查通過，可開始執行臨床試驗。

據 Global Data 資料庫預測，2026 年全球流感治療市場規模可達 50.3 億美元，其中，北美地區為流感治療藥物的最主要市場；亞太地區則因流感發生率上升、醫療支出增加及抗病毒藥物研發成長等因素推升下，為成長速度最快的地區。

據世界衛生組織統計，全球每年約有 10 億人罹患流感，導致 29-65 萬人死亡；美國 CDC 數據則顯示，每年有 900-4500 萬名美國人感染流感，死亡人數達 1.2-6.1 萬人。

太景除流感抗病毒新藥 TG-1000 向美國 FDA 申請臨床試驗許可申請外，旗下抗生素新藥奈諾沙星也授權給加拿大藥品公司 Luminarie Canada Inc.，正式跨入北美、澳洲、紐西蘭等 3 個國家，利多消息激勵下，今日早盤強攻漲停，寫近三個月來新高，委買高掛逾 7000 張。