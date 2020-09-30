太景-KY抗生素新藥授權加拿大藥廠 進軍北美、紐澳市場

太景 - KY(4157-TW) 今 (30) 日宣布，旗下抗生素新藥奈諾沙星將授權給加拿大藥品公司 Luminarie Canada Inc.，正式跨入北美、澳洲、紐西蘭等 3 個國家，目前該新藥銷售據點已拓展至全球 35 個國家。

根據雙方授權協議，太景將把奈諾沙星在加拿大、澳洲及紐西蘭銷售權給 Luminarie，並可依產品上市時程，取得里程碑款及上市後的藥品供貨收入；Luminarie 則負責該 3 地區的產品開發、藥證申請及商業行銷等費用。

太景表示，奈諾沙星為新一代喹諾酮抗生素，全球專利保護期至 2037 年，產品可分為口服膠囊及注射液雙劑型，其中，口服膠囊可對抗多種抗藥性細菌，並在中國、台灣上市銷售；注射液雙劑型則已完成多國多中心的臨床試驗。

太景指出，奈諾沙星已授權給 4 家合作夥伴、銷售至 35 個國家，包括中國、俄羅斯、土耳其、中南美洲、加紐澳等。董事長黃國龍表示，將持續與東南亞、南亞、中東及非洲國家洽談授權。

黃國龍指出，雖然加紐澳對喹諾酮抗生素需求，不及亞洲地區，不過歐美市場對治療抗藥性細菌感染需求極高，加上加拿大、澳洲被列為十大藥品先進國，透過與 Luminarie 合作，若順利取得藥品上市許可，也有助進入其他地區藥品市場。