盤前財經大事搶先讀2020年10月05日

今日操盤前瞻

除權息：真好玩

股臨會：可成

〈台股風向球〉川普染疫添盤勢變數 資金轉向短期避風港

法人認為，由於美總統選舉僅剩 1 個月時間，川普病情對市場再度投下變數，不排除本周台股震盪幅度將加重，電子股首當其衝，不排除資金將先流向具防禦性質和內需表現的相關題材股。閱讀全文...

張忠謀：明年經濟將比今年好 美總統選舉與股市息息相關

媒體報導，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今年可望再度披掛上陣，代表台灣出席 APEC，他 3 日出席活動時指出，尚未接獲相關通知，對假設性問題不予回應；對於明年景氣，預期將一定比今年好。閱讀全文...

〈觀察〉半導體前景可期 台塑兩度與日商合資公司搶食商機

台塑 (1301-TW) 除本業塑化事業外，業務觸角廣泛，橫跨傳產與電子業，看好國內半導體產業市場發展，更兩度與日商成立合資公司，繼先前成立台塑大金後，近期再宣布成立台塑德山，要搶食半導體 5 奈米、3 奈米等先進製程商機。閱讀全文...

〈觀察〉陸手機廠搶爆 HDI 製程產能 訂單排到明年春

PCB 廠第三季高密度連結板 (HDI AnyLayer) 產能全數滿載，欣興 (3037-TW) HDI 製程產能利用率高達 80% 以上，由於陸系手機廠較勁意味濃厚，促使 PCB 廠 HDI 訂單已排到明年春節前，熱絡景況甚於去年。閱讀全文...

〈觀察〉6G 議題浮上檯面 電信商面臨 3G 落日挑戰

廣達 (2382-TW) 董事長林百里直言，6G 將在五年後出現，三星也預計，2028 年將完成首批 6G 網路商業部署，6G 話題持續發酵，不過面臨 6G 挑戰，電信商首要先解決 3G 落日問題，並讓所有用戶全面轉換 4G 手機。閱讀全文...