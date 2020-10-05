台塑染敏電池規劃百萬片產能擴充空間 助拓展全球市場

台塑 (1301-TW) 與工研院共同開發染敏電池應用技術，獲頒全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards)，董事長林健男今 (5) 日表示，台塑十年磨一劍，2009 年投入染敏電池研發，直到 2018 年底才成功產出全球第一片染敏電池模組，目前試產能達 10 萬片，看好獲獎後將有助染敏電池拓展全球市場，也已規劃 100 萬片產能擴充空間。

林健男表示，傳統石化產業面臨轉型，染敏電池是非矽材料的化學太陽能電池，接近台塑既有產業，也是台塑往新事業發展重要利基，經過十年在仁武實驗室開發，順利在沙崙設立自動化試量產線。

林建男進一步透露，目前染敏電池會先以台灣市場發展為主，但看好獲頒百大科技研發獎後，有助進一步拓展國際市場，目前試產能為 10 萬片，後續也規劃 100 萬片擴產空間。

工研院「高能量及高安全樹脂固態電池」、「慢性傷口智慧照護」同樣獲獎，其中，樹脂固態電池已與台塑、中油、有量 (5233-TE)、格斯技轉，並與下游中華汽車 (2204-TW) 展開合作；慢性傷口智慧照護機則預計今年底前取得 TFDA 認證，目前也導入雲林台大、三總、北市聯合醫院、花蓮慈濟等醫療院所測試。

全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards) 中，經濟部旗下研發法人共奪得 6 項大獎，連續 13 年獲頒全球百大科技研發獎，除工研院三項技術外，還包含金屬中心「無停轉風機無人機巡檢系統技術」、「可控水反應鎂合金」，及資策會「數位孿生品質決策支援系統」技術。