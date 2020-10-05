【袁志峰專欄】不平静的十月 有危也有機

10 月 5 日推介 - 阿里巴巴 (9988), 上日收市 $275.6

1) 股市前景

美國總統感染新冠肺炎後的病情發展將增加市場的不確定性，加上國內股市周五才復市，預料港股今周成交淡靜，窄幅震盪。十月份影響港股的因素較複雜，除了美國大選及歐美疫情等外部事件，月中香港政府將發表新一份施政報告，螞蟻集團將招股集資 350 億美元，中國將公布三季度經濟增長率，月尾中國將召開第 19 屆五中全會，制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標，估計相關訊息量巨大，對中港股市有正面刺激作用。

今天推介是阿里巴巴 (9988)，該公司截至 6 月底的季度收入同比增長 34%，非公認會計準則淨利潤同比增長 28%，以歷史市盈率 35 倍而言，估值合理，今月分拆持有 33% 股權的螞蟻集團可釋放價值，有利股價短期表現。

2) 上日中港股市況總結

上周三恒指高開 273 點，早盤最多升 505 點，受道指期貨回落影響，午後漲幅曾收窄至 93 點，收報 23459 點，升 183 點或 0.8%。成交額按日增 14% 至 983 億元，9 月份日均成交額 1222 億元，按月跌 9%。港股通南向暫停交易。9 月份，恒指跌 6.8%。

藍籌股 37 升 10 跌 3 持平。華潤置地 (1109) 及阿里 (9988) 是升幅最大藍籌，前者急升 6%。其次是碧桂園 (2007)、蒙牛乳業(2319) 及恒基地產 (12) 皆上升接近 3%。銀河娛樂 (27) 及滙控 (5) 是表現最差藍籌，但跌幅皆少於 1%。

大型科技股漲跌不一。阿里 (9988)、美團(3690) 及小米 (1810) 分別漲 4%、3% 及 2%。網易 (9999) 跌 4%。恒生科技指數升 1.6%，成份股 22 升 7 跌 1 持平。比亞迪電子 (285) 急升 10%，是表現最好成份股。阿里健康 (241)、丘鈦科技(1478) 及聯想 (992) 皆升 3%-4%。平安好醫生 (1833) 因配股集資令股價跌逾 7%，是跌幅最大成份股。9 月份，恒生科技指數跌 6.1%。

板塊方面，手機、內房、太陽能、汽車、燃氣、物管股跑赢大市。中國恒大 (3333) 升 19%。比亞迪股份 (1211) 升 12%。信義光能 (968) 及協鑫新能源 (451) 升 7%-8%。永升生活服務 (1995) 升 5%。中國燃氣 (384) 及新奥能源 (2688) 升 3%-4%。

上周三上証指數小幅高開，早盤漲幅曾擴大至 0.6%，午後回落並曾倒跌 0.7%，收報 3218.05 點，跌 0.2%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數升 2.1%。滬深兩市總成交連續 3 日不足 6000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 29 億元，連續 8 日淨賣出，9 月份累積淨賣出 328 億元。9 月份，上証指數跌 5.2%。

3) 上日美股市況總結

美股上周三及周四做好，但美國總統確診新冠肺炎以及 9 月勞工市場新增職位遜預期，美股周五下跌。以連續 3 個交易日計算，道指收報 27682 點，升 229 點或 0.8%。標指升 0.4%，納指跌 0.1%。美匯指數上周五收報 93.86。現貨金價收報 1899 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港匯持續強勢，再觸及 7.75 強方兌換保證，金管局上周三及周四承接美元沽盤，向市場注入港元。銀行體系總結餘將於明日攀升至 2664 億元，較 9 月底多 229 億元。(信報)

9 月份中國製造業採購經理指數 PMI 為 51.5，按月升 0.5 個百分點；9 月非製造業 PMI 爲 55.9，按月升 0.7 個百分點。(信報)

政府統計處公布，香港 8 月零售額臨時估計為 256 億元，按年挫 13.1%，連跌 19 個月，銷貨量則按年下滑 13.4%。(信報)

5) 個股訊息

基石藥業 (2616) 宣布，獲美國藥廠輝瑞旗下的 Pfizer Corporation 同意按每股 13.37 元認購近 1.16 億股份，作價較上周四收市價 9.3 元溢價 43.8%，認購股份佔公司擴大後股本 9.9%，交易所得款項總額約 2 億美元。(信報)

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