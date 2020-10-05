【鍾國忠專欄】台股盤整期的主流股分析追蹤

(一) 市場將持續盤整

至 Q3 止，上市指數先前最高點發生在 7/28 的 13031 點，仍無法順利攻上，顯見 13000 點整數關卡仍有相當的壓力，但每天看到市場平均交易也都還有 1500 億元以上，市場有不少投資人不因中秋長假效應，持續在股票市場奮戰，由於月線與季線向下交叉，加上 9/25 當周大跌 642 點，周跌幅約 5%，是自 8523 點上漲以來單周最大的跌幅，近期高檔稍遇到較大賣壓，觀察近 2 年當周跌幅逾 3% 以上，除非大跌落在低檔區的位置，否則台股盤勢將至少整理一個月，且當周大跌的高點短期將不易攻克，因此 10 月「高出低接操作」是目前的主要做法，至於離美國總統選舉只剩下不到一個月的時間當中，未來台股個股操作該如何看？答案要看投資人的屬性。

(二) 盤整期不同類股伺機表現

因為有資金行情，但又有美國總統選舉效應，因此是否要參與這段行情? 或者這段時間如要參與又該如何操作？以下將從三點來扼要來分析:

1. 短線傳產股擔綱強勢角色: 對多數人而言，因為長期觀盤重點在電子股，因此當電子類股沒有很強的走勢時，市場就會量縮，然而 Q3 這段時間以來，雖然台股指數沒再創新高點，但從附表當中可看出，傳產類股這段時間相較台股創新高，這當中又以原物料表現最為強勢，如附表所示，這段期間玻璃陶瓷類股漲勢最強，但應該是落後補漲，所以類股年漲幅才剛呈現正報酬率。這段期間次強是造紙類股，這類股又是今年主要類股當中漲幅最強者，但在台股盤整期仍可維持上攻，未來 10 月是市場關注最重要的類股。

2. 10 月中暫看電子類: 由於蘋果新機即將在 10 月中發表，對於電子類股而言，現階段剛好有長假效應，因此高風險的電子類股當然就不易有發動攻擊的動能，此時類股量縮整理，以待 10 月中旬新產品議題題材發酵，對於只熱愛電子類股的投資人而言，屆時可留意市場何時電子買盤再起？

3. 保守型類型: 如果對於類股輪動快速無法適應者，但又不願意接受低利率的銀行定存報酬率，此時民生型或者內需消費型的類股就可留意，主要是過往 Q4 常是內需消費旺季，加上又有連續假期效應，業者較容易受惠；另外，民生型因日常作息仍會持續進行，不管美國總統選舉結果為何，每天都不會影響既有的使用，如天然氣或者食品類股，只要指數有拉回，就是可作中長線布局規劃。

整體而言，時序已來到年度最後一個季度，此時選前操作得看個人投資屬性而決定要如何操作，不同的盤勢就會有不同的股票作法，但不管如何，只要用「長期」與「基本面佳」的角度來選股，在明年 GDP 有機會達到 3% 以上的情況，則未來仍有相當高的獲利機率。