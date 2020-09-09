工商協進會攜手美國商會發聲明 敦促台美政府啟動BTA談判

工商協進會今 (9) 日與美國商會 (AmCham Taipei) 聯合簽署台美洽簽台美雙邊貿易協定 (BTA) 共同聲明，聲明表示，政府放寬美豬美牛進口，消除貿易協定洽簽的主要障礙，敦促美國與台灣政府，即刻著手啟動雙邊貿易協定談判工作。

聲明指出，政府將放寬美國牛肉與豬肉的進口限制，這項協定消除該協定洽簽的主要障礙，而簽署台美 BTA 的適切性一直以來顯而易見，美國與台灣為彼此最重要的貿易夥伴之一，且均恪守民主價值，承諾遵守法治與智慧財產權，並致力維護印太地區的和平與穩定。

近來國際情勢發展，已進一步加強簽訂 BTA 的合理性。在美中貿易衝突及 COVID-19 疫情後，市場對供應鏈安全性擔憂日益加劇，使全球投資及採購正進行重組，造成美臺雙方經濟整合快速成長，尤其是公司間在半導體及其他先進技術等關鍵領域的合作。

台灣今年上半年成為美國第 9 大貿易夥伴，而美國長期以來一直是台灣第 2 大貿易夥伴，台美雙邊貿易總額在上半年達到近 430 億美元。據中華經濟研究院進行的模擬研究顯示，以關稅減免及服務業自由化而言，BTA 可為雙方帶來實質經濟效益。

工商協進會與美國商會強調，作為工商團體，關注的焦點是 BTA 可帶來的經濟利益，但也體認到，美國在挑選簽署 BTA 的潛在對象時，經常有外交政策及國安考量。以這些面向來說，貿易協定將進一步促進美台在印太地區實現區域和平與穩定的共同目標。

聲明中也說，當前氣氛似乎特別有利進一步加強台美雙邊關係，今年稍早時通過的《臺灣友邦國際保護及加強倡議法案》(臺北法案)，強烈表明美國國會對台灣的支持，而台灣對 COVID-19 疫情有效處理及捐贈防護裝備給美國，贏得來自美方的廣泛關注與善意。