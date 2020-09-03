經濟對話加速洽簽BTA？王美花：台美關係前所未有的良好

台美即將展開經濟暨商業對話，經濟部長王美花今 (3) 日表示，將聚焦經濟、能源、供應鏈及印太戰略等議題，對話形式、時間及議程都還在確認中。外界也關注是否加速洽簽 BTA，王美花指出，無法提出確切時間表，但台美關係是前所未有的良好。

台美經濟暨商業對話，由美國國務院次卿凱斯克拉奇 (Keith Krach) 主持，有可能率團來台，但如果受疫情影響，則改成舉行視訊會議，外界預計落在本月底或下個月，若次卿訪台成行，將再創美國高級官員訪台新記錄。

王美花表示，經濟對話的形式及時間正由外交部與美方接洽，談論的議題包括經濟、能源、供應鏈或印太戰略等，都是交流的方向，細節仍在研議中，主要以次卿管轄的業務範圍為主，之後將提出具體的議程。

總統蔡英文日前宣示將開放美豬、美牛進口，王美花指出，美方在第一時間就表達正面看待，顯示台美關係又更進一步，短短幾天後，美方隨即釋出安排次卿訪台，與我國展開經濟對話，顯示目前台美關係是前所未有的良好。

至於 BTA、FTA 洽簽議題，王美花坦言，就國際情勢來看，由於前置作業相當多，目前仍無法提出確切的時間表。媒體也關心台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 進度，王美花指出，這是由美國貿易代表署 (USTR) 主辦，目前仍以與國務院對話為主。