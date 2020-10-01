9月併購力道強勁 Q3全球併購交易額衝破1兆美元 寫歷史新高

因企業高層加速審視因疫情擱置的併購交易，9 月併購交易急速升溫，帶動今年第 3 季全球併購交易額衝破 1 兆美元，並創歷史新高。

Refinitiv 數據顯示，在 9 月併購狂潮帶動下，今年第 3 季全球企業併購交易額突破 1 兆美元關卡，較上季猛增 80%，寫下歷史新高，交易主要集中在科技和醫療保健等領域。

以地區來看，美國企業併購交易額較上季大增 3 倍，達到 4140 億美元，歐洲企業併購交易額季增 21％，達 2310 億美元，亞太地區則增長 67％，達到 2740 億美元。

投資銀行 Perella Weinberg Partners 共同創辦人兼執行長 Peter Weinberg 表示：「併購市場正在迅速回升，諷刺的是，相較疫情爆發前，當前併購前景反而更加強勁。」

花旗集團 (Citi Group) 歐洲、中東和非洲地區企業併購業務主管 Alison Harding-Jones 表示：「擺脫疫情危機的方法之一為企業併購活動，我們已開始和企業高層進行對話，互動主要圍繞在後疫情時代的戰略定位。」

Harding-Jones 表示，人們已意識到他們需要透過企業併購來創造出更強大、更齊全的業務，才能應對未來的世界。

儘管如此，第 3 季的強勁勢頭仍舊無法彌補今年初以來的平淡表現。

根據 Refinitiv 數據，今年前 3 季全球併購交易總額年減 21％，至 2.2 兆美元，其中，美國併購交易總額為 8000 億美元，年減 43％。