Fed銀行壓力測試納入新冠病毒3種發展情景

新冠肺炎疫情帶來史上獨特的金融狀況，促使 Fed 改變對銀行壓力測試的方法，今年將新增三種情境，了解不同經濟復甦模式下銀行如何因應。

Fed 負責金融監管的副主席 Randal Quarles 週五宣布，除了衡量銀行爲應對經濟急劇下滑的嚴格標準外，Fed 今年還將增加 3 種新情景。這些情景將檢測不同的經濟恢復模式，並研究銀行將如何應對。

最初的測試重點是企業債務和房地產壓力，以及失業率高於 2007-09 年大衰退期間的 10％峰值，事實上目前失業率已經到 13.3%，但債市的情況卻沒有當時那麼嚴重，目前在 Fed 積極行動下壓力已經有所緩和。

「更大的問題是，新冠疫情事件和經濟發展過程中前所未有的不確定性。合理預期範圍很廣，且持續變化。我們不知道重新開放的速度，消費者行為的變化，或新一輪防疫方式的前景。經濟前景面臨的不確定性可說前所未有。」

Fed 新增的 3 種檢測銀行的情景，分別爲經濟呈 V 型、U 型和 W 型復甦的情景。

V 型復甦——反映出經濟下滑的速度，到年底時大部分很多產出和就業恢復。

U 型復甦——恢復產出和經濟的速度較慢、程度較小。

W 型復甦——復甦時間短暫，接著今年稍晚因推行第二波防疫措施，經濟活動嚴重下滑。

Quarles 指出，所有情景都不是 Fed 的預測，而是經濟可能走向的「合理情景」。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 此前發布了對經濟的展望，預估今年美國 GDP 將下降 6.5%，隨後在 2021 年迅速反彈 5%。