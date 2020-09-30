美國9月「小非農」增近75萬人優預期 增幅寫歷史第三大

週三 (30 日)，ADP 與穆迪 (Moody’s) 共同調查、有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月私營部門新增就業近 75 萬人，優於市場預期和前值，為繼今年 5 月和 6 月後，歷史第三大增幅。

根據最新報告，9 月美國私營部門新增就業人數報 74.9 萬人，優於市場預期的 65 萬人，前值自 42.8 萬人上調至 48.1 萬人。

(圖：ADP)

廣泛來看，9 月私營部門以製造業就業增長最顯著，新增 13 萬人，建築業也新增 6 萬人。

作為疫情期間受衝最劇的部門，9 月休閒和餐旅業新增就業人數報 9.2 萬人，貿易、運輸及公用事業共新增 18.6 萬人，教育和醫療保健服務新增 9 萬人，專業和商業服務新增 7.8 萬人。

(圖：ADP)

從企業規模來看，員工數 500 人以上的大型企業新增就業人數達 29.7 萬人，50 人以上、499 人以下的中型企業新增就業人數也達到 25.9 萬人，49 人以下的小型企業就業增幅最緩，達 19.2 萬人。

ADP 副主席兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示：「9 月就業市場正持續復甦，主要由貿易、運輸和公用事業以及製造業所帶動，不過，小型企業就業增長也持續放緩。」

9 月官方非農新增就業即將在週四 (1 日) 發布，繼上月新增 137 萬人後，市場預計 9 月將再增加 80 萬人，並預計失業率將下滑至 8.2%。