克利夫蘭Fed總裁：距離通膨和就業目標仍遠 年底失業率恐達8%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊，克利夫蘭 Fed 分總裁 Loretta Mester 表示，儘管勞動力市場和經濟最近有所改善，但仍遠未實現通貨膨脹和就業目標。她預估今年底美國失業率將在 7% 至 8% 之間。

Mester 預期，在年底，美國失業率將介於 7% 至 8%，通膨為 1%，仍低於聯準會 2% 的目標。「從就業和通膨來看，兩個都離目標還很遠。」Mester 說道。

Mester 認為，除非推動更多的機會和更大的包容性，否則美國經濟將持續遭受衝擊。她認為當局應提高教育素質，同時幫助貧困地區獲得寬頻網路連接，並消泯金融系統性的不公平。

前亞特蘭大聯準會 (Fed) 主席 Dennis Lockhart 表示，美國經濟在第三季有望從上一季的萎縮中反彈，但是，如果疫情的爆發得不到有效的管控，美國經濟很可能陷入雙底衰退 (double dip)，意味著經濟在短暫復甦後又重回衰退的時期。

根據先前美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。

此外，有將近一半的受訪者認為，美國 GDP 在 2022 年前都難以回到疫情前的水平。另外，多數經濟學家認為，至少要到 2022 年 2 月，美國就業市場才能重回原先水平。

此外，美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable) 先前的報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長 (CEO) 預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。其餘的 CEO 則表示，預期自家企業能在 2021 年底實現復甦。