Covid-19威力更勝金融危機 傳統零售業今年破產倒閉恐創新紀錄

自 2015 年以來，懷疑論者一直預測傳統零售業將在電商興起後逐漸消滅，例如玩具反斗城、Sears 都在電商日漸茁壯下慢慢萎縮，最終遭淘汰，今年發生 Covid-19，更像是傳統零售業迎來了死神，加速傳統零售業的凋零。

根據會計公司 BDO USA 的數據，2020 年上半年似乎破產、清算和倒閉的企業數又創下紀錄。今年上半年就有 18 家零售商聲請第 11 章破產保護，進入下半年又繼續增加，7 月和 8 月就增加了 11 家，今年迄今破產數量已經較 2019 全年總和還多。

疫情為電商的旺盛添了一大把柴火，燒得讓陷入困境的 J.C. Penney (JCPNQ-US) 和 Nieman Marcus 更難脫困，今年破產聲請主要來自鞋類和服飾店，顯然消費者在疫情時期也更拮据花費，且因不外出而降低打扮需求。

即使是倖存下來的零售商，也可能不得不縮減商店數量。今年至 8 月中旬，已經有超過 1 萬家實體店面遭關閉，再次超越了 2019 全年總和。儘管其中多數是因為公司破產，但也有一些純粹是業務縮編，例如 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 和 Gap (GPS-US)，一些分析師統計，到今年年底約有 2.5 萬家實體商店將永久關閉。

倘若今年剩餘時間再添加 20 家以上零售商尋求破產保護，那麼今年總數就會超過金融危機後的 2010 年創下的 48 家紀錄。

承平時期，電商已正蠶食傳統零售業的市場份額，等金融危機或 Covid 這類嚴重疫情爆發時，轉為鯨吞傳統零售業的市場份額，且疫情期間，大型業者搶佔市場份額，將加速更多小型零售商大規模倒閉。