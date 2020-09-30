德國9月份失業率小幅縮減至6.3% 好於市場預期

根據德國聯邦勞工局在週三 (30 日) 公布的數據顯示，德國 9 月份失業率小幅下降至 6.3%，顯示出德國經濟在遭受疫情打擊後進一步復甦的跡象。

數據指出，德國 9 月份經季節性因素調整後的失業率從 8 月份的 6.4% 降至 6.3%，好於市場預期的 6.4%，大約有 287.4 萬人登記失業，比上月減少 10.8 萬人，但較去年同期增加 61.3 萬人。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在近日表示，德國正步入 V 型復甦的軌道，預示著該國經濟將在今年初大幅下滑後出現強勁回升。在疫情爆發前，德國失業率持續徘徊在約 5% 的歷史低點。

德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在先前的一項調查中表示，德國 9 月 Ifo 商業景氣指數連續第五個月上升，從 8 月份的 92.5 上升至 93.4，創下今年 2 月份以來的新高，進一步表明德國正在從疫情的衝擊中穩步復甦。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「儘管新增病例數持續增加，德國經濟仍在穩定復甦中。與上個月相比，企業對當前的商業狀況更為樂觀。」

在疫情高峰期間，由於家庭支出、企業投資和貿易崩潰，德國經濟再第二季萎縮了 9.7%。不過，自疫情爆發以來，德國政府出台了一系列救助和刺激措施，以減輕疫情帶來的衝擊。Ifo 如今預估第三季德國經濟將增長 6.6%，不過也預估第四季的增長可能會放緩至 2.8%。

德國復興信貸銀行 (KfW) 的經濟學家 Fritzi Koehler-Geib 表示，失業率應在今年年底之前下降。但是，他也指出，假設新增病例數在秋天再度上升，將可能導致經濟復甦的步伐進一步放緩。