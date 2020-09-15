德國9月份ZEW經濟景氣指數續升 高於市場預期

根據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 在週二 (15 日) 公布的數據顯示，德國 ZEW 經濟景氣指數意外連續兩月上升，德國 9 月份 ZEW 經濟景氣指數升至 77.4，高於市場預期，顯示市場有信心擺脫新冠肺炎疫情帶來的危機。

數據顯示，德國 9 月份 ZEW 經濟景氣指數從 8 月份的 71.5 點升至 77.4，高逾分析師預期的 69.8。而衡量投資者對經濟目前狀況看法的經濟現況指數，也從 8 月份的負 81.3 升至負 66.2，高於市場預期的負 72。

ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，ZEW 經濟景氣指數再次升高，表明專家們繼續預期德國經濟將出現明顯復甦。但是，銀行業的前景仍然消極，未來六個月內貸款違約率可能持續上升。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。

數據顯示，德國第二季 GDP 較上一季下跌了 9.7%，創下有史以來最大單季跌幅，不過，德國經濟部認為，德國經濟已經在 5 月度過衰退的低點，也有各項指標顯示出明顯復甦跡象。例如，8 月的 Ifo 商業景氣指數連續第四個月上升。

儘管德國近期確診病例數再度增加，但是 Altmaier 表示，德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。