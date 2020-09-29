〈陸股盤後〉美股連漲兩日刺激 A股三指數反彈收紅

美股連漲兩個交易日，帶動陸股今日 (20 日) 出現難得一見的反彈，A 股三大指數在開高後即在高檔震盪，由於科技類股的領漲，使得創業板指走勢較上證及深證強勁，漲幅也明顯優於兩者。

不過今日上漲的利多並無法帶起市場人氣，整體成交量依舊低迷，滬深兩市合計成交金額只有人民幣 5450 億元，只較前一個交易日小幅增加約 50 億人民幣，反映出全球局勢的不確性讓投資人在十一長假前寧可保持觀望。

盤面上，5G、半導體晶片、軍工、賽馬、北斗導航等族群漲幅較大；多晶矽、煤炭、銀行、民航機場等概念股則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.21%，報 3224.36 點；深證成指上漲 1.1%，報 12900.70 點；創業板指上漲 1.67%，報 2563.38 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 0.94 億元，其中滬股通賣超人民幣 27.84 億元，深股通買超人民幣 26.9 億元。北向資金已連續 7 個交易日賣超，累計金額達人民幣 258.84 億元。

產業消息

由於晶瑞股份公告為發展半導體用高階光阻劑技術，將透過貿易商進口韓國 SK Hynix 的 ASML 曝光機設備，利多消息帶動光阻劑概念股飆漲，晶瑞股份漲停，怡達股份大漲逾 12%。

中國政府計劃發展賽馬產業，相關概念股應聲大漲，羅牛山、海南瑞澤紛紛漲停，珠江實業大漲 3.9%。

法人觀點

分析師表示本周只有 3 個交易日，隨著中秋、國慶長假的到來，市場觀望情緒濃厚，這使得指數上漲動能不足，但下跌空間也相對有限，在長假前指數以整理走勢為主。

華西證券則表示在過去 10 年 A 股市場在十一長假前後的表現，整體而言 A 股在國慶長假前大部份跌多漲少，而在長假後有九成機率出現反彈上漲的行情。但仍要提醒投資人要留意長假期間國際股市發展，若歐美股市表現不佳，A 股在長假開市後仍有補跌風險。

