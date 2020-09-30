〈財報〉美光獲利翻倍 但估華為禁令影響Q1、Q2營收 盤後跌逾3%

雲端運算強勁、加上疫情期間消費者銷售暢旺，美光 (MU-US) 第 4 季獲利幾乎翻倍成長，扭轉連六季下滑頹勢，營收年增 24%，但伴隨疫情而來的經濟不確定性依然存在，加上華為禁令造成的負面影響，美光對第 1 季展望略遜於市場預期，盤後股價挫跌 3.7%。
美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，先前向美國申請從海外供貨晶片給華為的許可證尚未核發下來，將影響接下來兩季 (第 1 、2 季) 的營收。
根據美光聲明， 9 月 14 日已停止出貨晶片給華為，這部分業務占美光第 4 季營收不到 10%。
美光周二收盤上漲 2%，但盤後下挫 3.7%。該股股價今年來下跌 5%，遜於費半指數 22% 漲幅，也比那斯達克綜合指數的上漲 24%、標普 500 指數的上漲 3%。
2020 年度 Q4(9 月 3 日止) 和全年財報關鍵數據
(Q4)
- 營收：60.6 億美元 vs. 58.9 億美元 (FactSet 預測)
- 不計部分項目的 EPS：1.08 美元 vs. 98 美分 (FactSet 預測)
- 淨利：9.88 億美元
- 營運現金流：22.7 億美元
(全年)
美光上季獲利勁增 93%，中止連六季下滑頹勢，不計部分項目每股盈餘 1.08 美元，遠勝去年同期 56 美分。上季營收 60.6 億美元，年增 24%，也中止連降五季的低迷表現。
Mehrotra 透過聲明表示，美光交出強勁的會計年度第 4 季營收和 EPS，原因是雲端、PC 和遊戲機帶動 DRAM 銷售強力成長，而且 QLC NAND 出貨額外增加。
美光生產 DRAM 和 NAND 兩種晶片。DRAM 是用於 PC 和伺服器的記憶體占第 4 季營收 72%；NAND 則是用於 USB 和較小裝置 (如數位相機) 的記憶體，占第 4 季營收 25%。
2021 年度 Q1 財測關鍵數據
美光並預期市況將改善。Mehrotra 說：「我們預期在 5G、雲端、汽車業務成長帶動下，2021 年的市場情況將大幅改善。我們也對產品組合持續動能感到相當興奮。」
美光去年度第 1 季每股盈餘獲利 48 美分，營收 51.4 億美元。
公司展望
美光表示，在家工作和電子商務潮流帶動下，雲端運算和筆記型電腦對記憶體晶片的需求仍然健康，遊戲機的記憶體晶片需求也暢旺，但 Mehrotra 說，短期展望卻受到幾個因素影響，「首先是疫情對經濟某些面向的打擊，企業需求因為 IT 支出下滑而減弱，某些客戶庫存水準略高。」
美光也是華為禁令下的受害者。美國 9 月生效的規定，禁止所有使用美國工具或軟體生產的晶片出貨給華為，導致美光之前申請的許可證已經無效，並在 9 月 14 日停止出貨晶片給華為。
美光事業長 Sumit Sadana 說：「這些晶圓廠的生產設備，顯然來自美國企業，」他指的是應材 (AMAT-US) 和 Lam Research(LRCX-US)。
美光已經申請新的許可證，但不保證何時或能否獲准出貨，目前設法出貨給其他智慧手機業者，但要到第 2 季才能發揮作用。
Mehrotra 說：「考量到我們在停止出貨一個月前才接到通知，來不及設法把晶片供應給其他顧客。我們預料第 1 季營收將因此蒙受負面影響，直到第 2 季結束之前，才有望靠全球手機客戶彌補華為禁令的衝擊。」