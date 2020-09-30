〈財報〉美光獲利翻倍 但估華為禁令影響Q1、Q2營收 盤後跌逾3%

雲端運算強勁、加上疫情期間消費者銷售暢旺，美光 (MU-US) 第 4 季獲利幾乎翻倍成長，扭轉連六季下滑頹勢，營收年增 24%，但伴隨疫情而來的經濟不確定性依然存在，加上華為禁令造成的負面影響，美光對第 1 季展望略遜於市場預期，盤後股價挫跌 3.7%。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，先前向美國申請從海外供貨晶片給華為的許可證尚未核發下來，將影響接下來兩季 (第 1 、2 季) 的營收。

根據美光聲明， 9 月 14 日已停止出貨晶片給華為，這部分業務占美光第 4 季營收不到 10%。

美光周二收盤上漲 2%，但盤後下挫 3.7%。該股股價今年來下跌 5%，遜於費半指數 22% 漲幅，也比那斯達克綜合指數的上漲 24%、標普 500 指數的上漲 3%。

美光股價走勢。(來源: Google)

2020 年度 Q4(9 月 3 日止) 和全年財報關鍵數據

(Q4)

營收：60.6 億美元 vs. 58.9 億美元 (FactSet 預測)

不計部分項目的 EPS：1.08 美元 vs. 98 美分 (FactSet 預測)

淨利：9.88 億美元

營運現金流：22.7 億美元

(全年)

營收：214 億美元

不計部分項目的 EPS：1.08 美元

淨利：26.9 億美元

營運現金流：83.1 億美元

美光上季獲利勁增 93%，中止連六季下滑頹勢，不計部分項目每股盈餘 1.08 美元，遠勝去年同期 56 美分。上季營收 60.6 億美元，年增 24%，也中止連降五季的低迷表現。

Mehrotra 透過聲明表示，美光交出強勁的會計年度第 4 季營收和 EPS，原因是雲端、PC 和遊戲機帶動 DRAM 銷售強力成長，而且 QLC NAND 出貨額外增加。

美光生產 DRAM 和 NAND 兩種晶片。DRAM 是用於 PC 和伺服器的記憶體占第 4 季營收 72%；NAND 則是用於 USB 和較小裝置 (如數位相機) 的記憶體，占第 4 季營收 25%。

2021 年度 Q1 財測關鍵數據

調整後 EPS：47 美分 vs. 69 美分 (分析師預測)

營收：52 億美元 vs. 53.1 億美元 (分析師預測)

美光並預期市況將改善。Mehrotra 說：「我們預期在 5G、雲端、汽車業務成長帶動下，2021 年的市場情況將大幅改善。我們也對產品組合持續動能感到相當興奮。」

美光去年度第 1 季每股盈餘獲利 48 美分，營收 51.4 億美元。

公司展望

美光表示，在家工作和電子商務潮流帶動下，雲端運算和筆記型電腦對記憶體晶片的需求仍然健康，遊戲機的記憶體晶片需求也暢旺，但 Mehrotra 說，短期展望卻受到幾個因素影響，「首先是疫情對經濟某些面向的打擊，企業需求因為 IT 支出下滑而減弱，某些客戶庫存水準略高。」

美光也是華為禁令下的受害者。美國 9 月生效的規定，禁止所有使用美國工具或軟體生產的晶片出貨給華為，導致美光之前申請的許可證已經無效，並在 9 月 14 日停止出貨晶片給華為。

美光事業長 Sumit Sadana 說：「這些晶圓廠的生產設備，顯然來自美國企業，」他指的是應材 (AMAT-US) 和 Lam Research(LRCX-US)。

美光已經申請新的許可證，但不保證何時或能否獲准出貨，目前設法出貨給其他智慧手機業者，但要到第 2 季才能發揮作用。

Mehrotra 說：「考量到我們在停止出貨一個月前才接到通知，來不及設法把晶片供應給其他顧客。我們預料第 1 季營收將因此蒙受負面影響，直到第 2 季結束之前，才有望靠全球手機客戶彌補華為禁令的衝擊。」