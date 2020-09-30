小摩看好工業、建築原料等週期性類股 估標普500明年續攻10%

看好美股明年續創新高，摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 策略師週二 (29 日) 建議，投資人應藉經濟復甦之勢，加碼工業和建築原物料等週期性類股。

儘管當前多重風險因素交乘，仍可能導致股市進一步波動，摩根大通私人銀行全球策略師 Grace Peters 週二 (29 日) 表示，未來 12 個月內，投資人應增加週期性資產部位，以便從疫情危機後的經濟復甦中受益。

Peters 認為，投資人應利用逢低買盤進場，並增持週期性類股。更具體來說，她建議投資人關注那些具備「結構性增長」業務領域，例如數位化轉型、醫療保健創新，以及環保為導向的趨勢。

除了科技和醫療保健類股，她認為市場的反彈態勢還將擴大至其他業務領域，例如工業或建築原物料類股。

「我們的確認為美國股市將在未來 12 個月內再創新高，我們認為美國企業的獲利前景依舊強勁，且當我們著眼於其他類股時，我們看到相當廣闊的經濟前景。」

Peters 認為，未來 12 個月內，美股還有約 10% 的上漲空間，預估標普 500 指數將在今年底升至 3500 點至 3600 點，並在 2021 年 9 月進一步升至 3750 點，較上一交易日收盤價 3352 點上升 10%。

隨著美國大選日漸逼近，基於該公司針對 1930 年代美國大選以來的市場分析，Peters 認為，無論最終為川普還是拜登勝選，美國大選結果不太可能實質推動股價，談到股價驅動力，她認為企業獲利更加關鍵。