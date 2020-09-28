美股9月盤中拋售壓力大 數據：上午10-11點最嚴重

對於尋求在美股獲利的投資人來說，9 月的早晨可能充滿涼意。

據 Bespoke Investment Group 數據顯示，自 9 月以來，投資人一直在白天的交易時段賣股，特別是東部時間上午 10 點至上午 11 點之間，標普 500 指數遭拋售的情況最為嚴重，之後每個小時的賣壓慢慢減弱。

總體而言，標普 500 指數已連續 4 個星期維持跌勢，創下今年以來最長連續下跌記錄。

Bespoke 的策略師在週五 (25 日) 的報告中說：「除了開盤前半小時小幅上漲外，其餘時間投資人主要在賣股及低價標股。」

9 月美股的交易表現，以盤後及盤中表現來看，更接近長期趨勢，也就是盤後交易中表現強於正常交易時段，這與 2020 年大部分時間的表現形成鮮明對比。

Bespoke 指出，自追踪標普 500 指數的 SPDR 標普 500ETF 於 1993 年推出以來，已在盤後交易中獲取總計 722% 的回報，但在盤中交易為虧損 8.5%。

美股盤中與盤後收益大不同 (圖取自彭博)

Susquehanna 金融集團衍生品策略聯合主管 Christopher Murphy 認為，地緣政治及總體經濟局勢的發展，有時會使盤後表現不佳，例如 2019 年的春季，由於美中貿易緊張局勢飆升，主要壞消息都出現在亞洲盤中，使美股盤後的交易獲利不佳。

Murphy 指出，2 月之後對疫情的擔憂也是如此。

Murphy 表示，許多推動市場走勢的情況發生在盤後時段，當美國以外地區發生重大事件時，就會有隔夜市場表現較差的狀況出現。

Bespoke 的策略師認為，然而考慮到近期的市場活動，盤後投資表現落後的情況可能不會長期持續，它們正接近引領接下來 2020 年的走勢。