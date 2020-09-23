花旗：美國總統大選風險 可能使金價年底前再創新高

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，黃金價格在上個月飆升至歷史新高，隨後回落，花旗集團 (Citigroup) 分析師認為，有鑑於美國總統大選帶來的風險，金價可能在年底再度創下歷史新高。

包括 Aakash Doshi 在內的花旗分析師在報告中表示，美國總統競爭的不確定性和結果延遲等風險，可能被貴金屬市場所低估了，該行預測黃金期貨可能將從目前的價位飆升 200 美元以上。

報告中表示，儘管從歷史上來看，美國總統大選前後並沒有明確的黃金交易或價格波模式，但是今年的總統大選仍可能成為第四季度末影響黃金價格和波動率的催化劑，這也是該行預期金價將在年底創下歷史新高的原因之一。

瑞銀美國固定收益部門負責人 Thomas McLoughlin 曾表示，川普在尋求勝選的過程中所面對的一系列障礙，可能將促使川普採取各種行動來與拜登競爭。如果選舉當日沒能出現明確的獲勝者，那投資者應該為劇烈的市場波動做好準備，並轉向投資更穩定的資產。

以 2000 年總統大選為例，表示在當時由於重新計票和最高法院的裁決，選舉結果在選舉日的 6 個星期後才釋出。期間，美股因此下滑，在選舉日後的 2 週內，道瓊工業指數暴跌逾 5%，投資者大量湧入避險資產，黃金價格因此飛漲。

不過，McLoughlin 也補充表示，波動性在最初飆升後，應該會隨著時間消散。一旦市場反應平息，避險資產潛在的提振也將同樣消失。