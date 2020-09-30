〈紐約匯市〉觀望美大選首場辯論 美元連貶兩日 歐元英鎊走高

投資人在美國總統大選首場辯論前夕抱持觀望心態，加上美國 9 月消費者信心比預期強，削弱美元避險魅力，美元周二 (29 日) 連貶兩天，從上周五的兩個月高點進一步下滑。歐元兌美元攀升至一周以來高點，兌日圓也升抵兩周新高。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下挫 0.4% 至 93.87，該指數上周五觸及兩周新高。

投資人引頸企盼美國總統大選首場電視辯論會上，現任總統川普和民主黨對手拜登擘劃的政策前景。

Tempus 資深外匯交易員 Juan Perez 說：「這場辯論萬眾矚目，不只因為政治緊張，也因為兩位候選人透過經濟政策擘劃的美國前景迥然不同。」他表示，目前美國國內面消息引發的波動多過國際，不難理解為何投資人遠離美元。

最新數據顯示，美國 9 月消費者信心指數彈升至 101.8，創 17 年來最大升幅，反映美國民眾對經濟和就業市場前景更樂觀，儘管仍低於疫情前水準。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二表示，美國經濟復甦大約需要三年時間，不擔心通膨拖累逐漸改善的經濟。

抑制美元走勢的原因還包括時至月底以及期貨市場的貨幣流動。投資人也在觀望美國國會紓困計畫協商進展，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 計劃周三 (30 日) 繼續和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會商；雙方周二對談 50 分鐘後，佩洛西表示希望本周能與白宮敲定紓困法案。

歐元對主要貨幣升值，兌美元一度升至一周高點，歐元兌日圓也勁升 0.8%，報 1 歐元兌 124.04 日圓。

歐洲央行 (ECB) 決策官員對於如何幫助歐洲經濟度過第二波疫情，意見日益分歧。

英鎊穩固，升值 0.3% 至 1.2867 美元。英國和與歐盟進入最終回合脫歐貿易談判，投資人期待雙方有協議。

英國央行 (BOE) 總裁 Andrew Bailey 周二打消負利率預期心理，他表示，決策官員尚未決定是否推行負利率政策，他個人認為英國利率最低水準為 0.1%。

截至週三 (30 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.8756。-0.43%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1737 美元。+0.63%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2854 美元。+0.15%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7125 美元。+0.75%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3384 加幣。+0.10%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.65 日圓。+0.12%