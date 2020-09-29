【群益投顧】回防季線遇壓，連假前盤面依舊偏保守

一、盤勢分析

美新一輪刺激法案重燃希望，激勵科技股股價連日轉強，匯豐控股帶動銀行股強漲，受惠經濟重啟的航空、郵輪類股也走高，前一交易日四大指數全面上揚，漲幅皆逾 1.5%。

受到台股 ADR 續強激勵，加權指數以上漲 25.34 點開出，攻高順利回補 9/24 日的跳空缺口後，便遇壓拉回，預估量能也呈現縮減。重量權值三王全數開高，但漲幅無法拉開，僅發揮穩盤效果。次族群多小漲小跌表現，其中以零組件、資服、橡膠、與百貨表現相對持穩。

個股方面，浩鼎、淳安攻漲停，凱美、九豪精、蔚華科、優群、嘉澤等漲幅逾 6%，國巨、旺宏、家登、聯詠等出量走揚，最受資金關注。指數終場上漲 4.97 點或 0.04%，以 12467.73 點作收，成交量減少而為 1536 億元。

二、盤勢預估

美股連日反彈，激勵台股短期氣勢轉強。9/28 日的長紅 K 棒雖有轉折翻多企圖，但上檔短中期均線壓力大，加上連假恐有變數干擾，壓抑走多意願，仍建議先以築底企穩格局看待。

操作上，多留意率先回穩的電子業績股、以及近期資金側重的半導體、蘋概、IC 設計、航運、汽車電子等節後續攻機會。嘉澤 (3533) 在 PC 和伺服器的強勁需求挹注下，業績成長顯著；下半年來自 DIY 桌機、Chromebook、伺服器等需求增溫，搭配 AMD 伺服器市占率擴大，營收貢獻提升，今明兩年營收成長動能充足。股價帶量轉強，過高機率增，短線可多留意。

國巨 (2327)、鴻海宣布策略結盟，國巨離蘋果供應鏈更進一步，鴻海集團也穩固了供應鏈，題材面激勵被動元件族群股價表現，包括國巨、凱美、信昌電、奇力新、禾伸堂等均有相對強勢漲幅。但以型態面觀察，被動元件族群的型態依舊偏弱，V 型反轉翻多強攻機率不高，短線進出須嚴守停利停損。

因中美貿易戰，致使諸多原先釋單中國的飛航重要關鍵零組件訂單退出，家登 (3680) 趁勢奪下飛機零件訂單，並在 9/11 日取得航太 AS 證書認證，今年底前小量出貨，明年下半年營運大爆發。股價再次出量走揚，法人籌碼偏多，再啟波段走多型態機率增。

三、強勢股

電子：國巨 (2327)、南亞科(2408)、大同(2371)、嘉澤(3533)、聯茂(6213) 非電子：中信金(2891)、和潤企業(6592)、和大(1536)、大成鋼(2027)、大江(8436)