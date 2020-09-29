南韓8月份工業產出轉跌 晶片產出成長4%

據南韓統計局 (Statistics Korea) 在週二 (29 日) 公布的數據顯示，南韓 8 月份整體工業產出較上個月下跌 0.9%，為連續三個月成長後首度下跌。

數據顯示，繼 7 月份增長 0.1% 之後，南韓 8 月份整體工業產出月減 0.9%，再度出現跌勢。與去年同期相比，8 月份工業產出則下跌了 3.4%，超過市場預期的下跌 2.8%，為連續第五個月下跌。

8 月份包含採礦、製造業、天然氣和電力產業的產出月減 0.7%，是近三個月以來首度下跌。汽車產出下跌 4.1%。服務業產出月減 1.0%，在連五個月正成長後，轉為負值。不過，8 月份晶片產量月增 4%。

8 月份零售銷售額較上個月增長 3%，由 7 月份的負值轉正。包含汽車等的耐久財的銷售額增長了 12.7%，化妝品等非耐久財的銷售額則增長了 0.9%。設備投資則月減 4.4%。

南韓第二季國內生產總值 (GDP) 終值較上一季萎縮 3.2%，進入技術性衰退，是連續第二個季度下滑，並創下自 2008 年第四季的萎縮 3.3% 以來，最差的季度表現。

在新冠肺炎疫情爆發後，國內需求和出口受到嚴重衝擊，並對南韓企業帶來虧損。據南韓企業聯合會 (FKI) 在先前一項針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。

另外，有 42% 的受訪企業認為，因疫情所造成的南韓經濟危機將持續一年，另有 30% 的受訪企業認為經濟危機將持續兩年之久。調查結果也顯示，將近 60% 的受訪企業對政府的支持政策不滿意，只有 10% 的表示滿意。