【袁志峰專欄】長假臨近 大市欠缺方向

9 月 29 日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $4.78

1) 股市前景

恒指昨日上升主要受滙豐控股 (5) 帶動，並不全面，成交縮減，反映投資者在長假期前採觀望態度。港股通南向交易今日開始暫停，疊加期指結算，預料港股成交維持低迷，欠缺方向。

今天推介是龍源電力 (916)，中國新能源發展在「十四五規劃」下有極大機會提速，以減少依賴石油進口，光伏及風電板塊都有留意價值。但過去 18 個月有多間新能源公司私有化，包括華能新能源 (935)、華電福新 (816) 及中國電力清潔能源 (735) 等，風電板塊可選標的所剩無幾。龍源電力主要從事風力發電業務，公司基本因素不俗，過去 5 個財年的收入及盈利均續年上升，年復式增長率分別為 8.6% 及 12.3%。受經濟放緩影響，今年上半年收入同比增長 1.3%，盈利同比增長 3.8%。今年 7 月、8 月及首 8 個月，完成發電量分別同比增長 3.3%、10.1% 及 3.3%，反映三季度發電量增長較上半年明顯改善。現價對比市盈率 8.0 倍，市賬率 0.72 倍，股息率 2.5%。建議買入，目標價 5.5 港元，止損價 4.55 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 49 點後輾轉向上，午後升幅擴大，最多曾升 288 點，收報 23476 點，升 240 點或 1.0%。成交額按日減 20% 至 933 億元，9 月以來日均成交額 1252 億元。港股通南向資金淨買入 37 億元，9 月全月累積淨買入 417 億元，按月增 10%。

藍籌股 26 升 22 跌 2 持平。中國平安 (2318) 增持滙控 (5) 提振投資者信心，後者急升逾 9%，收報 30.8 元，是升幅最大藍籌。其次是滙控持有股權的交通銀行 (3328) 和恒生銀行 (11)，皆漲 4%。屬防守性的公用及電訊股下跌。中國聯通 (762) 瀉 3%，是表現最差藍籌。中電控股 (2)、電能實業 (6) 及中華煤氣 (3) 皆跌逾 1%。

大型科技股漲跌不一。網易 (9999) 跌逾 1%，騰訊 (700) 變動不大，其餘 4 隻最大科技股漲逾 2%。恒生科技指數升 0.9%，成份股 23 升 7 跌。恒騰網絡 (136) 反彈 10%，是表現最好成份股。其次是華虹半導體 (1347)、微盟 (2013) 及猫眼娱樂 (1896) 升 4%-6%。中芯國際 (981) 及 ASM 太平洋 (522) 是跌幅最大成份股，分別跌 4% 及 2%，前者主要受美國政府施加出口限制影響。

板塊方面，本地銀行、中資券商、內銀、內房、教育、太陽能、風電及航空股跑赢大市。中國恒大 (3333) 升 21%，富力地產 (2777) 升 6%。農業銀行 (1288) 升逾 3%，工行 (1398)、建行 (939) 及中行 (3988) 升逾 1%。南方航空 (1055) 及東方航空 (670) 升 7% 及 5%。中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 漲 4% 及 6%。信義光能 (968) 及保利協鑫能源 (3800) 升逾 5%。

周一上証指數高開，隨後震盪向下，收報 3217.53 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交跌至 5400 億元 (人民幣，下同)，創 4 個月新低。北向資金淨賣出 11 億元，連續 6 天淨賣出，9 月至今累積淨賣出 298 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 27584 點，升 410 點或 1.5%。標指升 1.6%，納指升 1.9%。美匯指數跌 0.4%，收報 94.26。現貨金價升 1.1%，收報 1881 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

昨日中央政治局會議決定 10 月 26 日至 29 日舉行五中全會，屆時將審議第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標重大問題。(信報)

5) 個股訊息

吉利汽車 (175) 回流 A 股科創板掛牌，獲上交所科創板股票上市委員會審議通過。據該公司早前招股文件顯示，將發行不超過 17.32 億股，擬集資 200 億元人民幣。(信報)

碧桂園 (2007) 大股東兼聯席主席楊惠妍再出手增持股份。聯交所披露權益顯示，楊惠妍上周三買入 695.3 萬股碧桂園，每股平均價 9.4567 元，涉資 6575 萬元。交易完成後，楊惠妍持股增加 0.03 個百分點至 57.38%。(信報)



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