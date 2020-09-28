中國平安加碼穩市場 匯豐強彈破2009年紀錄

受惠於最大股東中國平安加碼持股以及股利發放的可能提高雙助攻下，匯豐 (HSBC) 在跌落至 25 年低點後週一 (27 日) 大幅反彈，港股、倫敦股市單日漲幅更雙雙破 2009 年紀錄。

匯豐的最大股東中國平安保險上周於低點時加碼買進 1008 萬股，持股比例再增 8%，中國平安發言人表示，匯豐仍具有長期投資的潛力，且最近的股價暴跌也提升了匯豐的估值與吸引力。

此外，發言人指出，其相信匯豐暫停發放股利僅為短期事件，目前已與匯豐持續溝通當中，以討論後續恢復發放股利的可能。

消息一出後立即給予市場一劑強心針，週一香港股市中匯豐股價一度上漲 9.9%，創下 209 年 4 月以來最大漲幅，最終收至 30.8 港幣，漲幅為 9.22%；而倫敦股市中匯豐開盤更大漲 11.5%，亦創下 2009 年來紀錄，最終收至 308.45 英鎊，漲幅為 8.86%。

針對匯豐納入實體清單，康宏環球控股 (Convoy Global Holdings) 投資研究總監 Ivan Li 表示，投資人對於列入實體清單不太在意，主因於投資人認為中國並不會在美國總統大選前下這一步險棋，相對的最大股東中國平安的動作反而更能給予市場長期投資人一大信心。

不過，儘管市場信心已漸恢復，銀行業基本面仍非常艱困，此前匯豐執行長 Noel Quinn 曾表示匯豐壞帳已達到 130 億美元，未來將會加速組織重組，並逐漸將業務由衰退的歐洲轉至亞洲。

對此，大華繼顯執行董事梁偉源 (Steven Leung) 也於電話中指出，隨著利率持續維持低檔、美中關係仍存等因素使大環境面臨挑戰，匯豐未來發放股利的可能性恐尚無定論。