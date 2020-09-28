全球六大主權基金計劃參與螞蟻集團上市案

周一 (28 日) 港媒報導指出，全球史上最大的 IPO - 螞蟻集團上市作業已進入到最後募資階段，目前正密鑼緊鼓接洽基礎投資人。消息指出目前全球十大知名主權基金中，至少有 6 家有意參與其 A 股的國際配售。

在香港上市作業方面，傳言最快周二 (29 日) 螞蟻集團將通過上市聽證，並在十一長假後進行港股的募資作業，擬於 10 月底上市。

螞蟻集團的 IPO 計畫吸引多家主權財富基金的關注，從知情人士提供的消息指出，目前阿布達比投資局 (ADIA)、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大養老基金投資公司(CPPIB) 等全球主權基金已明確表達希望參與 A 股戰略配售的意願。

而阿布達比投資局 (ADIA) 目前是全球排名第三的主權基金，資產規模約為 5800 億美元；新加坡政府投資公司 (GIC) 則是排名第六的主權基金，目前管理的資產規模約為 4530 億美元。

另一方面中國的全國社保基金、淡馬錫和沙烏地阿拉伯主權基金也都有計劃參與投資。這意味著，在全球資產管理規模最大的前十大主權財富基金中，有 6 家已經計劃參與投資螞蟻集團。

(圖片: AFP)

不光是法人圈形成螞蟻風潮，有資格參與螞蟻集團 IPO 案的五檔中國新募集基金也被中國大媽瘋搶。

螞蟻戰略配售的五檔中國基金總計已有逾 500 萬人搶購，被陸媒喻為史上最普惠基金，當中有 34 萬人因超出風險承受能力被支付寶勸退。

華夏新供給經濟學研究院表示，螞蟻集團這次上市發行進行較高比率的戰略配售，進一步減輕對市場流動性的衝擊和壓力。同時也提到 A 股不缺資金，而是缺少績優的好公司。

螞蟻集團 A + H IPO 作業在即，市場傳這次募資金額最高可達 350 億美元，是史上最大 IPO 案，當中 H 股將募資 175 億美元，也創下香港 IPO 紀錄之最。

