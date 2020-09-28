日本思夢樂上修財測 網路商店10月上線

日本快時尚品牌思夢樂 (8227-JP) 週一 (28 日) 宣布，該公司預估今年度 (至 2021 年 2 月底) 的合併純益將出現年增 46% 至 192 億日圓。較原先預測的年增 13% 或 148 億日圓，作出了大幅度上修。還有線上商店也將於 10 月上線。

日本的宅經濟在肺炎疫情推波助瀾下，造成居家服等的銷售暢旺，而這也反映在思夢樂今年前兩季 (3 至 8 月) 的業績上頭。

預估全年營收年增 1% 至 5286 億日圓，較原本預估的年減 1% 或 5192 億日圓作出上修。營業利益預估年增 34% 至 308 億日圓，較原本預估的年增 2% 或 234 億日圓作出大幅上修。

思夢樂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

思夢樂今年第二季的來客數增加，營收也出現了復甦傾向。此外，因為用於廣告宣傳等的費用有所減少，也對公司收益帶來貢獻。

另根據思夢樂在同 (28) 日發表的 2020 年度前兩季的合併財報，營收報年減 4% 至 2542 億日圓，純益報年增 9% 至 105 億日圓。雖然營收出現減少，但由於該公司最主要的成衣銷售業務在庫存管理方面進行順利，也因而確保了公司收益。

思夢樂也宣布該公司的網路商店將於 10 月 1 日上線，就中期營運計畫來看，希望電商平台的營收比例能成長至 5%。期盼在與實體店面的融合下，開創出全新的銷售通路。