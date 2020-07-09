疫情重挫時裝產業 Uniqlo母企迅銷下修全年財測

日本服飾品牌 Uniqlo 母公司迅銷 (Fast Retailing) 週四 (9 日) 公布 2020 財年前三季 (2019 年 9 月 - 2020 年 5 月) 業績表現，儘管看好日本、中國兩大市場復甦前景，鑑於疫情重創時裝產業，該公司仍下調全年財測預期。

根據報告，2020 財年第三季 (2020 年 3-5 月)，迅銷收益較去年同期大減 39.4%，至 3364 億日元，毛利年減率也達到 39%，新冠肺炎導致兩者雙雙下滑且低於預期。

2020 財年前三季業績報告 (圖：迅銷)

迅銷表示，業績表現不佳與疫情導致客流量下滑有關，其中又以南韓、美國，以及印尼等東南亞市場的銷售情況最不理想，日本和中國兩大主要市場的復甦情況則超乎預期。

既使日本 Uniqlo 第三季同店銷售額跌幅來到 34%，迅銷表示，夏季服飾需求仍帶動 6 月銷售額較去年同期增長 36%，此外，目前大中華地區有九成以上 Uniqlo 門市已自 3 月起重新開業，該公司對大中華市場的復甦前景感到樂觀。

迅銷預計，2020 財年第四季，南韓、印度、東南亞和大洋洲市場的業務跌幅恐高達 40%，北美業務預計也將重跌 50%。

疫情導致全球服飾產業飽受摧殘，迅銷下調本財年營收預期至 1.99 兆日元，較去年同期下滑 13.1%，同時大砍營業利益預期至 1300 億日元，較去年同期下滑 49.5%。