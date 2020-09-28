富比士：蘋果AirPower Mini將與iPhone 12同時露面

根據《富比士》(Forbes) 日文電子版週一 (28 日) 報導，蘋果公司 (AAPL-US) 的無線充電盤「AirPower Mini」很有可能在近日內與 iPhone 12 同時公開。

在蘋果產品的爆料消息方面具有相當可信度的科技部落客 Filip Koroy，9 月 26 日在他的 YouTube 頻道「EverythingApplePro EAP」節目中提到，蘋果 AirPower 即將於近日內公開。

Filip Koroy 的消息來源之一，來自另一名爆料可信度極高的分析師 Komiya 的推文。Komiya 在推文表示 AirPower 會在今年秋天登場，但不是蘋果原先設計的版本，而是只能對 iPhone 進行充電的「AirPower Mini」。

Komiya 於 8 月 14 日的推文中提到，AirPower Mini 的出貨日期會落在 9 月到 12 月之間。另有多個消息來源證實，即將公開的 iPhone 12 背面有圓形排列的磁鐵設計，會將 iPhone 導向無線充電盤的正確位置。

綜合目前所知的各項傳聞後，全新 iPhone 與 AirPower Mini 很可能在 10 月中旬 (有說法是 10 月 13 日) 就會正式曝光。全功能版的 AirPower 則有可能在明年問世。

過去蘋果公司在 2017 年的產品發表會上，曾經預告該公司首款無線充電盤「AirPower」將於 2018 年春天上市。AirPower 可同時對 iPhone、Apple Watch 還有 AirPods 的無線充電盒來同時進行充電。不過蘋果公司也在 2019 年 3 月宣布，由於該項產品在技術上無法達到公司標準而中斷研發。

有分析師認為 AirPower 的問題出在充電線圈的發熱問題，還有行動裝置的擺放位置有所偏移就無法充電。

雖然後來有許多設計優良的第三方品牌無線充電盤問市，不過與蘋果 AirPower 當初的設計概念仍有一段差距。