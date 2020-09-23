蘋果5G版iPhone吸睛！分析師：iPhone 12系列平均售價可能更高

Raymond James 分析師 Chris Caso 週二預測，5G 版 iPhone 等高端手機有望吸引買氣，蘋果新款 iPhone 平均售價可能會再高。

Caso 重申他對蘋果 (AAPL-US)「優於大盤」的評級，並將其目標價從每股 110 美元上調至 120 美元，以反映他對新 iPhone 平均售價預期變化。

Caso 寫道：「據 iPhone 產量計畫顯示，蘋果預計生產 7500 萬支 iPhone，其中包含 6400 萬新款，符合市場預期。我們認為蘋果會專事打造高價 iPhone 型號，好供應假期間的龐大需求，同時我們預期低價位 iPhone 可能於聖誕假期前銷售一空。」

分析師 Chris Caso 預計蘋果新推出的四款 iPhone 售價約為：

螢幕 5.4 吋的 iPhone 12，售價為 699 美元

螢幕 6.1 吋的 iPhone 12 Max，售價為 799 美元

螢幕 6.1 吋、搭載高規格鏡頭的 iPhone 12 Pro，售價 999 美元

螢幕 6.6 吋的 iPhone 12 Pro Max，售價為 1099 美元

Caso 指出，Max 型號彌補 iPhone 11 系列的價格落差，目前 iPhone 11 的定價為 699 美元，而 11 Pro 的定價為 999 美元，11 Pro Max 的定價為 1099 美元。

他說道：「蘋果為消費者提供中間價位的手機型號選擇，我們認為這有望推動 iPhone 整體平均售價，並維持高規格 iPhone 的價位。」

同時，Caso 預計，由於新款 iPhone 延後發布，蘋果的服務部門營收將無法達到市場預期。他寫道：「因為 AppleCare + 服務專案，iPhone 業務也對蘋果服務營收有所影響。」

他指出：「由於 iPhone 推出時間較晚，AppleCare + 服務訂閱數與兩年前相比有所減少，用戶直到 12 月購買新機後才會重新訂閱。」

蘋果股價週二下跌 0.6%，至每股 109.42 美元，而道瓊平均指數下跌 0.5%。