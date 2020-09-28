〈陸股盤後〉成交量再創逾4個月新低 上證微跌0.1%

上周五美股三大指數齊揚，不過對於陸股的刺激有限，周一 (28 日)A 股三大指數開高震盪走低。本周將進入十一長假，加上中芯傳出可能正式被美國制裁，導致投資人持續觀望不願進場。

滬深兩市成交量持續萎縮，兩市合計成交量只有人民幣 5402 億元，較前一個交易日減少約人民幣 300 億元，再創 4 個月低點。各族群大多收黑，跌停家數超過漲停家數。另一方面，外資連續 6 個交易日站在賣方，累計賣超金額達人民幣 257.9 億元。

盤面上，煤炭、民航機場、貴金屬、白酒等概念股上揚；而生技疫苗、抗流感、免疫治療、虛擬貨幣等概念股下滑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤小跌 0.06%，報 3217.53 點；深證成指下跌 0.42%，報 12760.93 點；創業板指下跌 0.75%，報 2521.25 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 10.78 億元，其中滬股通賣超人民幣 11.16 億元，深股通買超人民幣 0.38 億元。

產業消息

上周中國動力煤港口報價漲破每噸人民幣 600 元大關，創近一年新高，利多消息帶動煤企大漲，安源煤業漲停、露天煤業大漲 7.6%、大同煤業大漲 5.7%、山煤國際飆漲 6.6%、陽泉煤業大漲 4.4%。

長達 8 天的十一黃金周將至，之前遭官媒警告的白酒類股出現反彈，瀘州老窖上漲 1.6%、水井坊大漲 4.4%、貴州茅台上漲 1.6%、五糧液上漲 1.4%。

山東省稅務局將徵收石油暴利稅，外電分析這是中國地方政府首度將暴利稅的徵收對象由國企擴大至民營煉油廠，市場預計未來該政策可能在其他省份陸續推出，利空消息導致能源相關類股下挫，廣聚能源大跌 4.3%、博匯股份大跌 3.8%、龍宇燃油大跌 3.7%、和順石油下滑 2.4%。

法人觀點

分析指出近期陸股持續量縮整理，建議投資人應要有耐心，在這震盪格局中投資人可以留意弱勢美元、經濟復甦等相關概念分批買進。另一方面投資人可以配置跌幅過深的科技龍頭，同時佈局可能受惠於「十四五」的族群。

