為上市添賣相 「螞蟻」取得中國消金執照

周四 (17 日) 晚間，千方科技、魚躍醫療同步公告表示，中國銀保監會已同意螞蟻集團籌建重慶螞蟻消費金融有限公司。一如螞蟻集團科創板 25 天閃電進入上市最後階段，螞蟻消費金融公司也用不到一個月的速度取得執照籌建也令業界驚嘆。

重慶螞蟻消費金融有限公司由螞蟻集團、南洋商業銀行、國泰世華銀行 (中國)、寧德時代、千方科技、中國華融資產管理、魚躍醫療共同出資設立，註冊資本 80 億人民幣。

當中螞蟻集團出資 40 億人民幣，持股比重 50%；南洋商業銀行持股 15%，國泰世華銀行持股 10%，寧德時代、千方科技、魚躍醫療的持股比例分別為 8%、 7.01%、4.99%。

(圖片: AFP)

業內人士認為，螞蟻集團手上已有小額貸款執照，即是花唄與借唄兩貸款系統，但該類是屬於類金融組織，並非金融機構。而消費金融公司是金融機構，可使用的槓桿率也更高，因此如果螞蟻集團拿下消金執照，將有助於拓展螞蟻集團的現有業務。

如今螞蟻集團已經獲得第三方支付、民營銀行、小額貸款公司等執照，再加上消費金融執照意味著在螞蟻集團的金融版圖中重要的一塊拼圖已成功補上。

今年以來，平安、小米、光大銀行設立的消費金融公司陸續取得主管機關核准。根據統計顯示包括螞蟻集團在內，已經有 31 家消費金融公司得再執業許可，其中 27 家已核可開業。

依照一般慣例，消費金融公司從籌建到開業時間約 6 個月，這意味著若順利，螞蟻消費金融將成為第 28 家消費金融公司。

而這些取得核准的消金公司的股東結構十分明顯，絕大部份是由銀行和網路巨頭兩者組成。現有的消費金融公司中有 16 家是由銀行發起成立的，而近年來如百度、小米、新浪及螞蟻等網路巨頭也都在陸續佈局消費金融。