俄羅斯8月蟬連最大中國原油進口商 美國與巴西進口量暴增

據中國海關總署週五 (25 日) 公布資料顯示，俄羅斯成為 7、8 月中國最大原油進口國，並成 2020 年前 8 個月中國原油進口最大進口國，其中美國與巴西原油的進口更大幅成長。

其中，8 月最大進口國俄羅斯共進口 580 萬噸原油，等同於每日對中國進口約 137 萬桶原油，其較去年同期下滑約 3.7%，較 7 月的每日 174 萬桶下滑約 27%，而沙烏地阿拉伯 8 月原油進口規模為 526 萬噸，約為每日 124 萬桶原油，相較於去年同期下滑 32.5%。

據統計，2020 年前 8 個月原油進口中，俄羅斯已 5710 萬噸原油穩坐最大進口國，進口量也較去年同期上升 15.6%，而沙烏地阿拉伯則共計進口 5580 萬噸原油，較去年同期上升 6.1%。

原油進口國中，伊拉克 7 月進口 4600 萬噸原油，優於去年同期 2%，成為當月第二大進口國，然而，由於此前未達成 OPEC 協議減產計畫，8 月伊拉克實行減產，因而造成進口量減少約 2 成。

此外，中國 8 月自美洲的原油進口也大幅上升，其中自巴西的進口來到 415 萬噸，年曾達 75%，而自美國進口則為 223 萬噸，較去年同期成長 2 倍。

不過，路透社分析到，整體而言，中國原油進口經過 6、7 月大量進口後，8 月原油進口量已有所下降，隨著煉油加工利潤收縮與存貨庫存上升影響下，預估未來幾個月原油進口將因此進一步減少。